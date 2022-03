L'attrezzatura per lo streaming di Razer è ancora migliorata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha rivelato una serie di prodotti diversi rivolti a streamer e creatori di contenuti. Queste aggiunte alla line-up includono il microfono Razer Seiren BT , Razer Audio Mixer e Razer Key Light Chroma .

Ognuno di questi dispositivi è progettato per elevare la qualità di produzione di uno streamer e migliorare ciò che sta offrendo al suo pubblico. Questi prodotti sono pensati anche per diversi tipi di streamer e creatori di contenuti.

Il più interessante di questi dispositivi potrebbe essere il Razer Audio Mixer . Si tratta di un mixer di trasmissione e streaming in grado di alimentare un microfono XLR di alta qualità e di mixare l'audio da altre sorgenti per un audio professionale su qualsiasi flusso.

È molto paragonabile alla tanto apprezzata GoXLR Mini e offre agli streamer un controllo potente su ciò che il loro pubblico ascolta.

Naturalmente, funziona con Razer Synapse 3 e ha RGB personalizzabile, ma c'è molto di più in offerta qui. Compreso l'accesso a una gamma di opzioni di regolazione e ottimizzazione dell'audio. Questi includono le impostazioni del noise gate e del compressore, l'equalizzazione del microfono personalizzata e la possibilità di scegliere quale audio viene mixato nel mix di flusso che viene emesso in OBS Studio o altro software.

Con ingresso ottico, ingresso di linea da 3,5 mm e persino una cuffia e un jack per microfono da 3,5 mm, questa piccola scatola di trucchi ha molto da offrire.

Questo mixer è ora disponibile per £ 249,99 GBP, $ 249,99 USD e 259,99 €.

Oltre al mixer audio, Razer ha anche svelato il Razer Key Light Chroma , che è, come avrete intuito dal nome, una soluzione key light compatibile con Razer Chroma.

Se stai cercando una soluzione di illuminazione massiccia, luminosa e diffusa per migliorare la tua configurazione di streaming, allora potrebbe essere proprio questa. Questo è un grande pannello luminoso chiave che è in grado di raggiungere i 2.800 lumen di luminosità, ma ha anche un intervallo di temperatura da 3.000 a 7.000 K.

Viene fornito con un solido morsetto di montaggio da scrivania, un'asta regolabile e un sistema a testa sferica. quindi può essere facilmente posizionato perfettamente per la tua configurazione.

È anche controllabile tramite Razer Synapse sul tuo computer o tramite l'app Razer's Streaming sul tuo telefono. Inoltre c'è il bonus aggiuntivo delle modalità RGB se stai cercando un bagliore colorato nel tuo spazio o un'interessante illuminazione d'accento.

La Key Light Chroma è ora disponibile per £ 259,99 GBP, $ 299,99 USD o 299,99 € MSRP.

Il microfono Razer Seiren BT nel frattempo, è rivolto a un diverso tipo di streamer: coloro che preferiscono creare i propri contenuti IRL. Questo è un microfono Bluetooth progettato per funzionare con tutte le app di streaming mobile più popolari. Razer afferma che ti darà un'acquisizione vocale ricca e calda con il suo microfono omnidirezionale, aiutandoti anche a farti sentire con una potente soppressione del rumore.

Questo microfono ha un semplice design a clip ed è costruito per essere sia senza fili che senza problemi. Viene fornito con una manica a vento e la promessa di una semplice configurazione tramite l'app Razer Streaming Mobile in dotazione. Un'ottima soluzione per gli streamer in movimento.

Questo microfono è ora disponibile per £ 99,99 GBP, $ 99,99 USD o 109,99 € MSRP.

Scritto da Adrian Willings.