La sedia da gioco Enki Pro HyperSense di Razer è dotata di sensori tattili integrati

(Pocket-lint) - Razer ha rivelato una serie di cose durante il CES 2022, inclusi gli aggiornamenti alla sua gamma Razer Blade e una scrivania modulare sotto forma di Project Sophia .

Ora l'azienda mostra anche la sua ultima sedia da gioco sotto forma di Enki Pro HyperSense. Una sedia da gioco avanzata che racchiude alcuni elementi tattili ad alta fedeltà progettati per fornire un feedback realistico mentre giochi. Esatto, ora sarai in grado di sentire il feedback nel tuo posteriore.

Razer ha collaborato con D-BOX per creare una sedia da gioco senza eguali. Uno che non solo ti dà un feedback autentico mentre stai giocando ai tuoi giochi preferiti, ma brilla anche con l'illuminazione Chroma RGB integrata nel poggiatesta.

Con quella che definisce "la sedia da gioco più avanzata fino ad oggi", l'azienda promette di trasformare la tua esperienza di gioco, visione di film e ascolto di musica con un'ottica all'avanguardia.

Il Razer Enki Pro HyperSense è impostato per supportare fino a 2.200 giochi in modo nativo tra cui F1 2021, Forza Horizon 5 e Assassin's Creed Valhalla. Così potrai sentire ogni angolo della pista e immergerti anche tu nell'esperienza di gioco. Anche quando i giochi non sono supportati in modo nativo, continuerai a sentire il feedback grazie a Direct Input Haptics. Quindi anche gli input di controller, tastiera e mouse creeranno feedback.

Questa sedia vanta anche 65.000 variazioni tattili con diversi livelli di feedback e sincronizzazione in tempo reale per assicurarti di sentire davvero cosa sta succedendo quando accade.

Il Razer Enki Pro HyperSense promette di offrire una nuova dimensione al tuo gameplay. E rappresenta un interessante aggiornamento della già popolare gamma di sedie da gioco dell'azienda.