Come assistere alla RazerCon 2022: quando e dove vedere in anteprima le attrezzature Razer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Presto potrete sintonizzarvi per assistere alla rivelazione online di Razer di entusiasmanti novità e rivelazioni esclusive, tra cui nuovi prodotti, software e altro ancora.

Il popolare marchio globale di giochi lifestyle si sta preparando a mostrare ogni sorta di cose attraverso il suo ultimo evento digitale. L'anno scorso la RazerCon è stata un grande successo per i fan di Razer, con oltre un milione di persone che si sono sintonizzate per assistere all'evento e quest'anno l'azienda spera di organizzare uno spettacolo ancora più grande.

Razer ha dichiarato che quest'anno non deluderà le aspettative. Sappiamo già che una delle novità che verranno svelate al RazerCon di quest'anno sarà il Razer Edge 5G, il primo palmare per il gioco mobile 5G al mondo. Se vi piace giocare in movimento, potrebbe essere un'interessante alternativa al Logitech G Cloud Gaming Handheld.

La RazerCon 2022 è sponsorizzata da Qualcomm ed è presentata anche da Intel, Facebook Gaming, Twinkly, Verizon e Displate. Questo ci dà un'idea delle cose potenzialmente interessanti che potrebbero arrivare a breve.

L'azienda non solo presenterà prodotti Razer non ancora annunciati, ma includerà anche anteprime speciali dei giochi in arrivo. Questi giochi provengono da studi come Merge Games, Rogue Games, Thunderful, Notorious Studios, Apogee Entertainment e Hidden Leaf Games.

Come guardare la RazerCon 2022

La RazerCon 2022 sarà trasmessa in streaming sui canali social network di Razer, tra cui Twitch, Facebook, YouTube e TikTok.

La manifestazione si terrà il 15 ottobre 2021.

Inizio pre-show: 9AM PDT, 12PM EDT, 5PM BST, 6PM CEST, 1AM JST

Inizio del keynote: 10AM PDT, 1PM EDT, 6PM BST, 7PM CEST, 2AM JST

Il programma completo è disponibile a seguire, ma Razer afferma di aspettarsi che lo show si protragga per ore, dalle 9:00 alle 16:00.

Ci sarà un importante discorso programmatico di Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer. Oltre alla presentazione di nuovi prodotti Razer e di contenuti interessanti da parte di Intel, Facebook Gaming, Twinkly e Displate.

Come se non fosse abbastanza eccitante, Razer mette in palio anche dei premi prima della fiera. È possibile iscriversi ora per avere la possibilità di vincere il premio finale: un PC Razer x Intel con specifiche che verrà costruito in diretta streaming, oltre a vari altri concorsi ricchi di premi.

Il premio della Grande Lotteria è un bel bottino:

PC Razer personalizzato, che include:

CPU Intel top di gamma

Case Razer Tomahawk ATX

Razer Hanbo Chroma RGB AIO Liquid Cooler da 360 mm

Razer Kunai Chroma 120 mm

Razer Katana Chroma 850W

ASRock Z690 Taichi Razer Edition

e periferiche Razer tra cui:

Razer DeathAdder V2 Pro

Razer Barracuda Pro

Razer BlackWidow V3 Pro

Razer Strider Chroma

Ci sono anche altri premi, quindi assicuratevi di iscrivervi per non perderli.

Uno spettacolo a zero emissioni di carbonio

Un'altra novità dell'evento è che Razer ha dichiarato che il live stream della RazerCon sarà un'esperienza completamente a zero emissioni. L'azienda ha dichiarato di aver condotto uno studio per determinare le emissioni di carbonio che deriverebbero dagli spettatori che si sintonizzano sull'evento. Ha stimato il consumo energetico dei dispositivi e la trasmissione dei dati via Internet per prevedere la quantità di emissioni di carbonio che il live stream genererà.

Ha poi stimato il consumo di energia e sta lavorando per compensare tutte le emissioni di anidride carbonica che ne derivano. Così potrete guardarlo senza sensi di colpa.

Scritto da Adrian Willings.