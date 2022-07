Il kit DNA di 23andMe è scontato del 50% durante la giornata Amazon Prime

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I kit per il test del DNA come 23andMe e AncestryDNA sono diventati molto popolari negli ultimi anni. Questi kit vi permettono di approfondire la vostra storia familiare e il vostro patrimonio genetico. Se vi siete mai incuriositi, questo potrebbe essere il momento giusto per provarli, visto che c'è un'offerta speciale per l'Amazon Prime Day.

Attualmente, il kit 23andMe Health and Ancestry Service è a metà prezzo su Amazon. Si tratta però di un'offerta limitata nel tempo, quindi se avete rimandato l'acquisto, vi conviene prenderlo oggi prima che l'offerta finisca.

Kit 23andMe Health + Ancestry Uno dei kit per il test del DNA più popolari è scontato del 50% per l'Amazon Prime Day. L'offerta sembra essere valida sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, per cui è bene approfittarne subito. Visualizza offerta

Come opzione alternativa, c'è anche un grande sconto sul kit AncestryDNA + Traits. Questo kit vi permette di testare e scoprire oltre 35 dei vostri tratti più interessanti, in modo da poter esplorare il vostro patrimonio genetico e molto altro ancora a un prezzo inferiore durante il Prime Day.

Il kit di 23andMe ha già rivelato a uno dei nostri reporter che ha una predisposizione genetica per l'Alzheimer, la celiachia e la depressione. Armati di queste informazioni, hanno potuto rivolgersi a un medico specializzato per saperne di più ed essere proattivi.

Oltre a fornire informazioni sulla loro salute, sono venuti a conoscenza dei loro antenati (francesi e russi) e dei loro tratti genetici (occhi chiari, tra le altre cose).

Entrambi i kit sono un modo relativamente economico per saperne di più sulle proprie origini e, per un breve periodo, sono più economici che mai.

Scritto da Adrian Willings.