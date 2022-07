Queste sono tutte le offerte Kindle per il Prime Day 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono iniziati i saldi dell'Amazon Prime Day, che prevede una serie di offerte su tutta la gamma di dispositivi Amazon, compresi i Kindle.

Il Kindle di Amazon è molto popolare, un dispositivo di lettura connesso che offre settimane di batteria, accesso a milioni di libri, un'ottima illuminazione e, in alcuni casi, anche l'impermeabilità.

È disponibile una gamma completa e una serie di sconti per accompagnarli.

Al momento i prezzi sono stati scontati solo nel Regno Unito, ma ci aspettiamo che anche gli Stati Uniti vedano lo stesso tipo di sconti.

Kindle - risparmiate il 50%. Il Kindle entry-level offre un display da 6 pollici, un'illuminazione frontale e un prezzo molto basso. Ora è a soli 34,99 euro. Visualizza offerta

Kindle Paperwhite - risparmio di 45 € Il Kindle Paperwhite aumenta la qualità con un display da 6,8 pollici, una migliore illuminazione e temperatura del colore e l'impermeabilità. Ora costa solo 84,99 euro. Visualizza offerta

Kindle Paperwhite Signature Edition: risparmio di 45 euro Il Paperwhite Signature Edition è un prodotto di qualità superiore rispetto al Paperwhite normale, con l'aggiunta di una luce frontale autoregolabile e della ricarica wireless. Con uno sconto del 25%, il prezzo è di 134,99 euro. Visualizza offerta

Kindle Oasis: risparmio di 70 euro C'è un grande sconto sul dispositivo Kindle di punta. L'Oasis è impermeabile, ha un display da 7 pollici, la migliore illuminazione e la struttura più pregiata. Può essere acquistato a 159,99 euro. Visualizza offerta

Il Kindle ha consolidato il suo posto nel cuore degli amanti dei libri, dando accesso a moltissimi titoli attraverso il Kindle Store e consentendo un accesso immediato. Grazie alla sincronizzazione tra i vari dispositivi, alla possibilità di cambiare il carattere e la dimensione del testo e persino di passare al testo bianco su sfondo nero, offre numerose opzioni.

Ma il vantaggio più grande è che la batteria dura settimane e l'esperienza di lettura è di gran lunga superiore a quella di un tablet o di un telefono, ed è per questo che i Kindle sono così popolari per chi va in vacanza. Potete portare con voi tutti i vostri libri, senza peso e senza ingombro.

Esistono quattro modelli diversi, oltre ad alcune edizioni per bambini, quindi è necessario prendere una decisione, che vi aiutiamo a fare qui. È inoltre possibile accedere a libri gratuiti attraverso Prime Reading (come parte dell'abbonamento Prime), oltre all'opzione di abbonarsi a Kindle Unlimited, che consente di accedere a molti più libri.

Scritto da Chris Hall.