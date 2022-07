Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ember partecipa all'Amazon Prime Day con sconti eccezionali sulle sue tazze intelligenti a temperatura controllata nel Regno Unito.

I modelli Ember Mug 2 da 295 ml e da 414 ml, nei colori bianco e nero, possono essere acquistati con sconti fino al 23%.

Ciascuna di esse consente di impostare la temperatura ideale per la bevanda scelta, in modo che il caffè, il tè o la cioccolata calda rimangano caldi fino a 80/90 minuti.

Può essere controllata tramite app da un dispositivo mobile, ma può essere utilizzata anche senza l'app e la tazza ricorda l'ultima temperatura impostata (l'impostazione predefinita è 57 gradi Celsius).

Viene fornita anche con un sottobicchiere di ricarica.

Tazza Ember 2 Nero 10 oz - risparmio del 20%. La versione nera della Ember Mug di seconda generazione è dotata di un sottobicchiere di ricarica e contiene 295 ml di liquido. Di solito 99,95 euro, ora solo 79,95 euro. Visualizza offerta

Tazze Ember Black 14oz - risparmio del 23%. La Ember Mug 2, più grande, da 14 oz, può contenere 414 ml di caffè, tè o qualsiasi altra bevanda calda di vostro gradimento. Questa è la versione nera. Normalmente a 129,95 euro, ora a soli 99,95 euro. Visualizza offerta

Tazze Ember 2 bianche da 14 oz - risparmio di 30 euro È possibile acquistare la versione bianca della tazza Ember di seconda generazione da 14 oz (414 ml) al prezzo normale del modello più piccolo. Normalmente il prezzo è di 129,95 sterline, ma ora è di soli 99,95 sterline. Visualizza offerta

Oltre a impostare la temperatura per ogni bevanda, l'app dedicata può memorizzare le temperature preferite di tutte le bevande. In questo modo è possibile impostare automaticamente la temperatura giusta per le diverse bevande, semplicemente premendo un pulsante.

Le tazze Ember sono inoltre dotate di un LED sul fondo che informa quando la temperatura ideale è impostata o quando si sta raffreddando.

Per risparmiare la durata della batteria, la tazza si accende solo quando vi si versa del liquido caldo. Quando si raffredda, torna in modalità di riposo automatico. È classificata IPX7 e può essere immersa fino a un metro di profondità per essere risciacquata.

Scritto da Rik Henderson.