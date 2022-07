L'offerta Kindle Oasis è lo sconto più caldo del Prime Day per gli amanti dei libri

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon sta riducendo i prezzi dei suoi dispositivi e l'Amazon Kindle Oasis è uno di quelli che ha ricevuto un forte sconto.

Questo è il Kindle di punta di Amazon, il migliore che offre, e questo sconto Prime Day lo rende il più economico di sempre.

Kindle Oasis: risparmio di 70 euro Il Kindle Oasis è il modello di punta di Amazon e offre un design premium, un display da 7 pollici con illuminazione e temperatura del colore adattive. Ora è a soli 159,99 euro. Visualizza offerta

Il Kindle Oasis può sembrare costoso rispetto agli altri modelli della gamma, ma ha molto di più da offrire. Ha il display più grande e di migliore qualità, ha un'illuminazione migliore, è impermeabile ed è un dispositivo più bello da usare.

Amazon ha progettato l'Oasis per offrire un'esperienza di lettura di alto livello e questo è ciò che si ottiene: è ottimo da tenere in mano grazie al corpo in metallo con i pulsanti che rendono davvero facile sfogliare le pagine del libro.

La batteria ha una lunga durata e la possibilità di scegliere tra 8 o 32 GB di memoria consente di portare con sé migliaia di libri durante i viaggi. Alcuni modelli dispongono anche di una connessione cellulare che consente di scaricare nuovi titoli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Questo è il prezzo più basso che abbiamo visto finora per il Kindle Oasis.

Scritto da Chris Hall.