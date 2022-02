Secondo quanto riferito, Amazon e Nike stanno valutando l'acquisto di Peloton

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon ha consultato consulenti su un potenziale acquisto di Peloton , secondo il Wall Street Journal .

Anche Nike sta valutando l'acquisto secondo un rapporto del Financial Times .

Nessuna delle due società ha ancora tenuto riunioni con Peloton e il tempo dirà se una delle due finirà per fare un'offerta.

Ci sono state anche voci sul fatto che Apple abbia tenuto d'occhio il marchio di fitness, anche se questa sembra essere in gran parte una speculazione.

Peloton ha avuto un grande successo durante la prima pandemia, mentre le palestre chiudevano a causa del blocco, il mercato dell'home fitness è esploso.

Nel gennaio 2021, Peloton ha raggiunto un valore di mercato di $ 50 miliardi, ora, tuttavia, il marchio vale solo $ 8 miliardi.

La CNBC ha riferito che Peloton aveva sospeso la produzione dei suoi prodotti Bike e Tread il mese scorso, adducendo come causa la minore domanda.

Ci sono molti fattori in gioco che influenzano la domanda, inclusi più concorrenti che colpiscono la scena, così come la riapertura delle palestre in molte regioni.

Il CEO di Peloton John Foley ha negato di aver interrotto la produzione, ma in una lettera ai dipendenti ha affermato che stava "ripristinando i livelli di produzione per una crescita sostenibile".

Anche se non è chiaro come Nike o Amazon pianificherebbero di integrare il marchio Peloton, c'è un argomento facile da fare per Amazon.

L'acquisizione aiuterebbe sicuramente ad alleviare eventuali problemi relativi alla catena di approvvigionamento o ai tempi di consegna che Peloton deve affrontare.

Un abbonamento Peloton in bundle in Amazon Prime sarebbe una proposta estremamente interessante per i consumatori ed è qualcosa che abbiamo visto con le precedenti acquisizioni di Amazon.

Peloton non ha ancora fatto capire che sta cercando un acquirente, ma manterremo l'orecchio per terra man mano che le cose si svilupperanno.

Scritto da Luke Baker.