Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton è probabilmente meglio conosciuto per la sua Peloton Bike originale , una cyclette da casa dotata di un grande schermo sugli altoparlanti anteriori e posteriori, che ti consente di allenarti in una delle migliaia di lezioni disponibili tramite l'abbonamento Peloton All-Access.

L'azienda americana non offre solo una bici ora però. Sono disponibili più opzioni per l'attrezzatura da palestra a casa, nonché un'app separata che puoi utilizzare sul tuo cellulare o tablet. Quelli di voi che vogliono saperne di più su Peloton non dovrebbero cercare oltre. Abbiamo fatto il lavoro sulle gambe per te (gioco di parole).

Ecco tutto ciò che devi sapere su Peloton.

Attrezzatura per bici, bici+, battistrada, battistrada+

Guida del gruppo in arrivo

Abbonamento a tutti gli accessi

App Peloton Digital

Accessori del gruppo

Peloton produce attrezzature da palestra a casa, dispone di un'app per gli esercizi e produce video di allenamento che i clienti possono trasmettere in streaming tramite i prodotti Peloton.

Sono disponibili due cyclette - Bike e Bike+ - e ci sono anche due opzioni di tapis roulant (sebbene entrambe non siano disponibili in tutte le regioni) - Peloton Tread e Peloton Tread+. C'è anche la Peloton Guide in arrivo nel 2022 , che è una telecamera collegata alla TV.

Peloton offre anche accessori per bici, tra cui scarpe Peloton, pesi, cuffie, cardiofrequenzimetro e tappetino per bici. Ci sono anche bande di resistenza e abbigliamento Peloton se sei davvero appassionato.

Oltre alle attrezzature e agli accessori da palestra a casa, Peloton offre anche un'app mobile a cui puoi iscriverti anche se non disponi dell'attrezzatura da palestra Peloton. Puoi leggere di più sull'app un po' più in basso.

Touchscreen HD da 21,5 o 23,8 pollici

Allenamenti dal vivo e su richiesta

È richiesto un abbonamento All-Access

Le cyclette per interni di Peloton sono un pezzo fisso di attrezzatura da palestra a casa con un grande touchscreen collegato. Eseguono una versione personalizzata di Android, ma non la riconosceresti perché gli schermi ti permetteranno solo di visualizzare le lezioni di ciclismo dal vivo o su richiesta.

Ci sono migliaia di sessioni video disponibili tramite l'abbonamento Peloton All-Access - più su quello di seguito - inclusi brevi clip per persone con orari più limitati.

Ci sono più istruttori di fitness tra cui scegliere per lezioni, lezioni registrate e musica: Peloton offre una solida libreria musicale. È anche ricco di molte altre funzionalità social, come la possibilità di guidare virtualmente con gli amici, dare il cinque ad altri membri e classifiche con badge di successo.

Le bici richiedono tacchette, vendute separatamente. E i loro manubri si muovono solo su e giù, non avanti e indietro, anche se la sella si muove avanti e indietro. Lo schermo della moto originale è fissato davanti al manubrio e non può essere utilizzato per altri scopi, come guardare video di YouTube o accedere alle app Android. Lo schermo di Bike+ ruota, ma non sarai ancora in grado di accedere alle app Android.

Bike+ ha uno schermo rotante più grande

Bike+ ha più altoparlanti

Bike+ ha il cambio automatico della resistenza

Come abbiamo accennato, Peloton ha due cyclette nella sua gamma: la Peloton Bike e la Bike+.

Entrambe le bici hanno lo stesso ingombro di 1200 x 600 mm, entrambe sono dotate di accesso all'app Peloton ed entrambe hanno profili individuali per l'accesso domestico. Entrambi hanno anche la consegna e il montaggio inclusi nei loro prezzi ed entrambi hanno accesso a migliaia di classi Peloton.

Le due bici hanno anche sedili, manubri e cupolini regolabili ed entrambe hanno le stesse esigenze di utilizzo.

La differenza principale è che l'originale Peloton Bike ha un touchscreen HD da 21,5 pollici regolabile in altezza, mentre Bike+ ha un touchscreen HD rotante da 23,8 pollici con 360 gradi di movimento. Lo schermo rotante significa che puoi girare il display per quando stai facendo allenamenti di forza, piuttosto che allenamenti in bicicletta.

Il Bike+ è dotato anche di audio a quattro canali con due tweeter da 3 watt e due woofer da 10 watt, mentre il Bike offre solo due altoparlanti da 10 watt. Inoltre, la Bike+ ha l'integrazione con Apple GymKit - che è eccellente nella nostra esperienza - e una manopola di resistenza con Auto Follow, il che significa che la bici regola automaticamente la resistenza secondo le raccomandazioni dell'istruttore, mentre la bici originale richiede di farlo manualmente.

In termini di specifiche, la Bike+ ha un processore leggermente più veloce della Bike, il doppio della RAM e una fotocamera frontale con una risoluzione leggermente superiore. Ha anche Bluetooth 5.0 invece di Bluetooth 4.0 e ha una porta USB-C per caricare i dispositivi piuttosto che una microporta USB.

Schermo HD da 23,8 pollici o 32 pollici

0-20mph velocità

È richiesto un abbonamento All-Access

Il Peloton Tread è dotato di una cintura da corsa tradizionale con 1500 mm di spazio di corsa, mentre il Peloton Tread+ ha una cintura a doghe che assorbe gli urti e uno spazio di corsa di 1700 mm.

Il Tread ha un touchscreen HD da 23,8 pollici, come il Bike+, mentre il Tread+ ha un touchscreen HD da 32 pollici più grande e la consegna e il montaggio sono entrambi inclusi nel prezzo. Sia il Peloton Tread che il Tread+ offrono velocità comprese tra 0 e 20 mph, con incrementi di 0,1 mph.

Ci sono controlli a manopola regolabili, un pulsante di salto per aumentare la velocità e l'inclinazione di 1 mph e dell'1%, profili individuali per l'accesso domestico e sono dotati di accesso all'app Peloton, come Bike e Bike+. Troverai anche altoparlanti, porta per caricare i dispositivi, una fotocamera frontale, jack per cuffie da 3,5 mm e Bluetooth.

Le classi - che fanno parte dell'abbonamento All Access - includono velocità, corse divertenti, HIIT e bootcamp, tra le altre. Ci sono lezioni dal vivo e su richiesta, e c'è una varietà di luoghi e scenari tra cui scegliere per mantenere le cose diverse. C'è anche una classifica dal vivo per tenerti motivato, insieme a metriche tra cui distanza, velocità, elevazione e calorie.

Ci sono alcune differenze tra il Peloton Tread e il Tread+. Il Tread è la più economica delle due opzioni ed è disponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre il Tread+ è disponibile solo negli Stati Uniti, anche se non al momento a causa di alcuni problemi di sicurezza.

Entrambi hanno lo stesso processore, RAM e memoria interna ed entrambi offrono le stesse funzionalità, incluso l'accesso alle lezioni dal vivo e su richiesta, metriche in allenamento, profili individuali per l'accesso domestico, programmi di allenamento e sfide e cronologia degli allenamenti.

Il Tread è più recente del Tread+, ha una porta USB-C per la ricarica dei dispositivi, Bluetooth 5.0, una fotocamera frontale da 8 megapixel, un array di quattro microfoni digitali integrati e altoparlanti stereo frontali con woofer posteriori. Ha uno schermo più piccolo rispetto al Tread+ e non ha una modalità gratuita per spingere da solo la cintura a doghe. Come accennato in precedenza, ha anche una cintura diversa dal Tread+ ed è leggermente più piccola.

Il Tread+ ha uno schermo più grande, Free Mode e uno spazio di corsa più ampio, oltre a una cintura antiurto, ma offre una porta USB standard per caricare dispositivi, Bluetooth 4.0 e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Ha anche una soundbar al posto degli altoparlanti anteriori e posteriori.

Altre differenze tra Tread e Tread+ sono che il Tread ha un motore DC da 3 HP e una regolazione dello schermo tra 0 e 50 gradi, mentre Tread+ ha un motore DC da 2 HP e una regolazione dello schermo tra 0 e 30 gradi. Il Tread ha anche un'inclinazione dallo 0 al 12,5 percento, mentre il Tread+ offre dallo 0 al 15 percento.

Il battistrada è più piccolo e leggero, misura 1727 x 838 x 1575 mm e pesa 131,5 kg. Ha un'altezza di 203 mm. Il Tread+, invece, misura 1842 x 927 x 1829 mm e pesa 206 kg. Ha un'altezza di 292 mm.

£ 12,99 / $ 12,99 al mese

Oltre 10 tipi di allenamento

Non richiede prodotti Peloton

Peloton Digital è un'app per dispositivi mobili e alcuni dispositivi multimediali in streaming. Funziona con Apple TV, Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast e Apple Airplay .

Non richiede prodotti Peloton e puoi provarlo per un mese prima di dover pagare un abbonamento mensile. Dopo il periodo di prova di 30 giorni, l'app Peloton Digital costa £ 12,99 al mese nel Regno Unito o $ 12,99 al mese negli Stati Uniti. Se possiedi Peloton Bike, Bike+ o Tread, l'app Peloton Digital è inclusa nell'abbonamento Peloton All-Access, richiesto per i prodotti Peloton.

L'app Peloton Digital ha oltre 10 tipi di allenamento, tra cui forza, stretching, bootcamp, ciclismo, corsa all'aperto, yoga e meditazione. Puoi allenarti insieme agli altri, tenere traccia dei tuoi progressi con le metriche e puoi sfidare te stesso e guadagnare risultati.

L'app Peloton Digital è disponibile per il download su Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store e Roku.

Sono disponibili diversi pacchetti per i prodotti Peloton, alcuni dei quali includono accessori, come scarpe e pesi per Bike e Bike+. Tieni presente che avrai bisogno dell'abbonamento Peloton All-Access oltre ai prodotti stessi.

L'abbonamento Peloton All-Access costa £ 39 al mese nel Regno Unito e $ 39 al mese negli Stati Uniti. Include anche l'accesso all'app Peloton Digital.

La Peloton Bike parte da £ 1750/$ 1895 per il pacchetto Bike Basics. Ciò include la Peloton Bike, la consegna a domicilio e una garanzia di 12 mesi.

Il pacchetto Bike Essentials costa £ 1895/$ 2045. Ciò include la Peloton Bike, la consegna, la garanzia, un paio di cuffie, un paio di scarpe e un set di pesi.

Il pacchetto Bike Works costa £ 1995/$ 2145. Questo aggiunge un cardiofrequenzimetro e un tappetino per bici al pacchetto Essentials.

Il pacchetto Bike Family costa £ 2195/$ 2345. Questo è il pacchetto top con la Peloton Bike, consegna, garanzia, due paia di scarpe, un set di Bike Weights, due paia di cuffie, due cardiofrequenzimetri, un Bike Mat e due borracce.

Il pacchetto Peloton Bike+ Basics costa £ 2295/$ 2495. Ciò include la Peloton Bike+, la consegna a domicilio e la garanzia.

Il pacchetto Peloton Bike+ Essentials costa £ 2495/$ 2695. Ciò include Peloton Bike+, consegna a domicilio, garanzia, un paio di scarpe, un set di pesi per bici e un tappetino da allenamento reversibile.

Il pacchetto Peloton Bike+ Works costa £ 2595/$ 2795. Questo aggiunge un tappetino per bici e un set di fasce di resistenza al pacchetto Essentials.

Il pacchetto Peloton Bike+ Family costa £ 2745/$ 2945. Ciò include la Pelton Bike+, la consegna, la garanzia, due paia di scarpe, un set di pesi per bici, un tappetino da allenamento reversibile, un tappetino per bici, un set di fasce resistenti, blocchi per lo yoga, cinghia per lo yoga e due bottiglie d'acqua.

Il Peloton Tread Basics costa £ 2295/$ 2495. Ciò include il battistrada Peloton, la consegna e la garanzia.

Il pacchetto Peloton Tread Essentials costa £ 2570 / $ 2765. Questo include il Peloton Tread, la consegna, la garanzia, un set di bande di resistenza, due set di pesi, un tappetino da allenamento in edizione speciale e un cardiofrequenzimetro.

Il pacchetto Peloton Tread Works costa £ 2670 / $ 2865. Questo aggiunge un paio di auricolari wireless e una bottiglia d'acqua in vetro al pacchetto Essentials.

Il pacchetto Peloton Tread Family costa £ 2870 / $ 3065. Aggiunge un altro set di pesi, un altro cardiofrequenzimetro, un altro paio di auricolari wireless e un'altra bottiglia d'acqua in vetro al pacchetto Works.

Tieni presente che il battistrada non è attualmente disponibile per l'acquisto. Abbiamo lasciato i prezzi qui per riferimento.

Il Peloton Tread+ Basics costa $ 4295. Ciò include Peloton Tread+, consegna e garanzia.

Il pacchetto Peloton Tread+ Essentials costa $ 4565. Questo include Peloton Tread+, consegna, garanzia, un set di fasce di resistenza, due set di pesi, un tappetino da allenamento reversibile e un cardiofrequenzimetro.

Il pacchetto Peloton Tread+ Works costa $ 4665. Questo aggiunge un paio di auricolari wireless e una bottiglia d'acqua in vetro al pacchetto Essentials.

Il pacchetto Peloton Tread+ Family costa $ 4865. Aggiunge un altro set di pesi, un altro cardiofrequenzimetro, un altro paio di auricolari wireless e un'altra bottiglia d'acqua in vetro al pacchetto Works.

Tieni presente che Tread+ non è attualmente disponibile per l'acquisto. Abbiamo lasciato i prezzi qui per riferimento.

Bloomberg ha affermato che Peloton stava lavorando su un tapis roulant più economico per il 2020 e un vogatore. Certo, il 2020 è passato e non è ancora apparso nessun vogatore, ma ciò non significa che non lo farà. Ti terremo aggiornato se sentiremo qualcos'altro riguardo a un vogatore di Peloton.

Nel frattempo, Echelon fa un vogatore intelligente chiamato Echelon Row .

Come abbiamo brevemente accennato, esiste anche un prodotto chiamato Peloton Guide che arriverà all'inizio del 2022.

Puoi utilizzare l'app Peloton Digital con qualsiasi cyclette o tapis roulant indoor. Viene fornito con una prova di un mese, come accennato in precedenza.

Tuttavia, se ti abboni al servizio di abbonamento di Peloton tramite l'app e non possiedi Peloton Bike, Bike+ o Peloton Tread, tieni presente che non avrai accesso alla classifica e alle statistiche sullo schermo come cadenza, resistenza e altre metriche misurate dall'attrezzatura di Peloton.

Puoi anche usare gli accessori per ottenere un'esperienza più simile a Peloton. Acquista un supporto per dispositivo multimediale (come questo supporto per tablet) o un sensore di cadenza (come quello di Wahoo ) o persino un paio di scarpe da ciclismo. Per quanto riguarda le alternative alle bici stesse, ecco alcune opzioni ben valutate: