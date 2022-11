L'ultimo stream controller di Elgato, lo Stream Deck+, ha tutte le caratteristiche che piacciono agli streamer.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elgato ha rivelato un nuovo Steam Deck costruito per darvi ancora più controllo sul vostro stream e sull'hardware Elgato.

Lo Stream Deck+ è l'ultima iterazione dello Stream Deck con una serie di tasti LCD, una striscia dinamica touch-screen, diversi quadranti multifunzione e molto altro ancora.

Proprio come gli altri modelli della linea, vanta grilletti LCD con capacità di azione singola e multipla e un'ampia possibilità di personalizzazione. Ma ora il design include anche quadranti multifunzione per regolare le impostazioni al volo e una striscia touch con controlli gestuali e display informativi.

Stream Deck+ può essere personalizzato in vari modi, anche con icone, gif e altro. È anche possibile utilizzarlo per attivare vari elementi sul vostro stream Twitch con gif sullo schermo, effetti sonori e altro ancora, oltre a controllare vari prodotti Elgato come l'illuminazione dei tasti e le webcam.

Questo Stream Deck vi dà accesso a tutti i tipi di plugin per ottimizzare la vostra configurazione di streaming, compresi i plugin per Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue e molti altri. Elgato offre anche effetti sonori royalty-free da utilizzare tramite lo Stream Deck Store.

Lo Stream Deck+ può essere acquistato ora da Elgato al prezzo di 199,99 dollari, 209,99 sterline o 229,99 euro.

Scritto da Adrian Willings.