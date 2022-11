Come controllare e regolare la frequenza di aggiornamento del monitor

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se state cercando di sfruttare al meglio il vostro PC da gioco, dovete assicurarvi di sfruttare al meglio anche il vostro monitor.

Se avete il vostro monitor da un po' di tempo, potreste non conoscerne esattamente le specifiche o chiedervi quale sia la sua frequenza di aggiornamento o come fare per scoprirla.

Forse non siete nemmeno sicuri dell'importanza della frequenza di aggiornamento e giocate tranquillamente con le impostazioni predefinite senza pensarci due volte. Siamo qui per aiutarvi con tutte le informazioni necessarie.

Che cos'è la frequenza di aggiornamento del monitor?

A livello di base, la frequenza di aggiornamento riguarda la velocità con cui il monitor può visualizzare una nuova immagine. Quando si gioca, le immagini del gioco vengono inviate dal PC (o dalla console) al monitor. Quando la scena cambia, deve cambiare anche sullo schermo.

Una frequenza di aggiornamento più alta significa che il monitor è in grado di cambiare rapidamente e di mostrare ciò che accade dopo. Questo è importante quando si gioca a giochi moderni e veloci, dove qualsiasi rallentamento del sistema o latenza può farvi perdere una partita o perdere un colpo che avreste dovuto vincere.

I monitor di base hanno di solito una frequenza di aggiornamento di circa 60 Hz. I monitor più costosi hanno opzioni di 120Hz, 240Hz o addirittura 360Hz. Tuttavia, l'acquisto di uno di questi monitor non significa che funzionerà con quella frequenza di aggiornamento come standard. È necessario prima modificare alcune impostazioni in Windows.

Perché la frequenza di aggiornamento è importante?

Probabilmente sapete già che quando si tratta di giochi, più alti sono gli FPS, meglio è.

Se il PC da gioco è in grado di eseguire giochi con FPS (fotogrammi al secondo) elevati, l'esperienza sarà probabilmente più fluida. Ma se avete un gioco ad alti FPS e utilizzate solo un monitor a bassa frequenza di aggiornamento, allora vi state perdendo qualcosa perché state essenzialmente creando un collo di bottiglia.

Se avete speso un sacco di soldi per un PC di fascia alta con una scheda grafica moderna e decente, che produce centinaia di fotogrammi al secondo, ma vi limitate a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, allora non ne sentirete i benefici.

Come verificare la frequenza di aggiornamento del monitor

La buona notizia è che è abbastanza facile controllare la frequenza di aggiornamento del monitor.

A volte è necessario accedere alle impostazioni hardware del monitor tramite i menu, ma nella maggior parte dei casi è possibile scoprire la frequenza di aggiornamento direttamente da Windows.

Innanzitutto, è necessario aprire le impostazioni di visualizzazione di Windows:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e fare clic su impostazioni di visualizzazione.

Scorrere verso il basso fino a visualizzare "Impostazioni avanzate dello schermo".

Quindi scorrere verso il basso fino alla frequenza di aggiornamento

Qui viene visualizzata la frequenza di aggiornamento del monitor e del computer attualmente impostata. Di solito l'impostazione predefinita è 60Hz, anche se tecnicamente il monitor ha una frequenza di aggiornamento superiore.

Se viene visualizzato un menu a tendina, fare clic su di esso e verificare se sono disponibili altre opzioni per la frequenza di aggiornamento. Se il monitor è in grado di offrire una velocità maggiore, dovrebbe essere possibile selezionarla anche da qui. Ad esempio, è possibile scegliere tra le opzioni 120Hz o 240Hz.

Vale la pena notare che alcuni monitor richiedono determinati cavi per funzionare alla massima frequenza di aggiornamento. A seconda delle specifiche del monitor, potrebbe essere necessario un cavo DisplayPort o un cavo HDMI per ottenere i migliori risultati. I cavi con specifiche più elevate come l'HDMI 2.1 (ad esempio) possono supportare frequenze di aggiornamento più elevate in alcuni casi. Ma dipende dal PC e dalle specifiche del monitor.

Se non riuscite ad accedere alle impostazioni del display con il metodo sopra descritto, non preoccupatevi perché ci sono altre opzioni.

È possibile accedere alle impostazioni della frequenza di aggiornamento tramite il pannello di controllo di Nvidia:

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic sul pannello di controllo Nvidia.

Alla voce "display" trovate l'opzione "modifica risoluzione".

Da qui fare clic sul menu a tendina della frequenza di aggiornamento e selezionare l'impostazione più alta possibile.

In Windows 11 potrebbe essere necessario fare clic su "mostra altre opzioni" per visualizzare il pannello di controllo Nvidia nel menu del primo passaggio.

In alternativa:

Premere il tasto Windows + I sulla tastiera per avviare le impostazioni.

Fare clic su Impostazioni di visualizzazione

Scorrere verso il basso fino a impostazioni di visualizzazione avanzate e fare clic su di esso

Provare a selezionare il menu a tendina "Scegli una frequenza di aggiornamento" e scegliere quella più alta.

Qual è la frequenza di aggiornamento attuale?

Esiste uno strumento utile per verificare la frequenza di aggiornamento attuale senza nemmeno fare clic sulle impostazioni di Windows. Anche se ovviamente mostra solo le impostazioni correnti, non l'impostazione massima.

Scritto da Adrian Willings.