Rode ha lanciato una nuova divisione gaming insieme a due nuovi microfoni e al software per lo streaming

(Pocket-lint) - Rode ha annunciato un nuovo sub-brand rivolto agli streamer e ai creatori di contenuti. Rode X, come è noto, esordisce con due nuovi microfoni e un potente software di mixaggio virtuale destinato agli streamer.

Rode X è stato creato per offrire soluzioni audio all'avanguardia che soddisfino le esigenze uniche di streamer e giocatori.

Una di queste è il software UNIFY, una soluzione di mixaggio virtuale progettata su misura per gli streamer. Si tratta di una soluzione facile da usare che offre le funzionalità di più applicazioni in un unico software.

UNIFY è in grado di consentire il mixaggio e l'instradamento di un massimo di quattro diversi microfoni USB e di vari altri dispositivi audio, nonché di sei sorgenti audio virtuali (come l'audio del gioco, la musica e i suoni della chat di Discord) in un unico posto. Ciò significa che gli streamer possono emettere diversi mix attraverso il loro software di streaming, ai loro amici su Discord e alle loro cuffie di gioco. Ciò consente un'ampia flessibilità e un'esperienza di streaming di alta qualità.

Rode afferma che UNIFY dispone anche di un'elaborazione audio da studio, effetti vocali e sonori, opzioni di registrazione multitraccia e molto altro ancora. Sarà gratuito con i prodotti Rode X o disponibile per l'acquisto con un abbonamento mensile o annuale da utilizzare con periferiche non Rode.

Per gli streamer, questo dovrebbe essere uno strumento estremamente potente per ottenere una sensazione di streaming di qualità superiore e un ampio controllo su tutte le sorgenti audio.

Microfoni Rode X XDM-100 e XCM-50

Oltre al software UNIFY, l'azienda ha rivelato anche due microfoni, l'XDM-100 e l'XCM-50.

L'XDM-100 è un microfono dinamico USB realizzato con il Revolution Preamp a bassissimo rumore e alto guadagno di Rode e con funzionalità ad alta risoluzione a 24 bit/48 kHz. Rode afferma che da questo microfono ci si può aspettare un audio broadcast ricco, con un'eccellente chiarezza e una superba reiezione del rumore.

L'XCM-50, invece, è un microfono USB a condensatore, anch'esso ottimizzato per gli streamer, con una calda presenza vocale e caratteristiche che includono uno schermo anti-pop interno e un supporto antiurto, per un suono perfetto durante lo streaming.

Combinando questi microfoni con UNIFY, è possibile sbloccare l'elaborazione digitale del segnale con l'elaborazione audio avanzata APHEX per migliorare ulteriormente la voce. Questo include regolazioni con compressore, noise gate, filtri passa-alto e vari effetti Rode di alta qualità, tra cui Aural Exciter e Big Bottom.

Entrambi i microfoni sono disponibili da subito: l'XCM-50 è in vendita a 149 dollari USA, mentre l'XDM-100 è disponibile a 249 dollari.

Scritto da Adrian Willings.