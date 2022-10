Di quale alimentatore avete bisogno per il vostro PC da gioco?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se state costruendo il vostro PC da gioco, vi sarete chiesti che tipo di alimentatore (PSU) vi serve.

A seconda del sistema che state costruendo e dei componenti che state includendo, ci sono alcune complessità che riguardano la quantità di energia di cui avrete bisogno e anche i cavi che potreste richiedere.

Siamo qui per aiutarvi con una spiegazione di tutte le cose da sapere prima di iniziare. È importante fare le cose per bene, perché l'alimentatore è il cuore pulsante della vostra macchina e sbagliare può essere catastrofico. Non preoccupatevi, però, perché le cose diventeranno presto chiare.

Di quanta potenza avete bisogno?

Un problema comune che si incontra quando si costruisce un PC è capire di quanta potenza si ha bisogno. Gli alimentatori vengono venduti in base al wattaggio che possono fornire. Più componenti si utilizzano, più potenza sarà necessaria per alimentare il sistema.

Se si utilizzano componenti di fascia alta, come le CPU e le schede grafiche più recenti, è probabile che sia necessaria una potenza ancora maggiore rispetto a quella di cui avrebbe bisogno una macchina di fascia media o a basso budget.

Si potrebbe quindi pensare che l'acquisto dell'alimentatore più grande sia la soluzione migliore, ma non è sempre così, perché è uno spreco, sia in termini di denaro speso che di energia utilizzata. Inoltre, potrebbe causare problemi con il case scelto.

D'altra parte, si potrebbe anche essere tentati di risparmiare acquistando un'unità di alimentazione più economica. Anche questo può essere un problema, perché un alimentatore di scarsa qualità può potenzialmente andare in cortocircuito, subire una sovracorrente o semplicemente distruggere l'intero PC.

Come si fa a sapere quale alimentatore comprare?

Iniziate calcolando il wattaggio

La cosa più semplice da fare è iniziare a calcolare il wattaggio necessario per alimentare adeguatamente il PC. Questo è più facile di quanto si possa pensare.

Esiste un pratico calcolatore di alimentazione che può essere utilizzato per determinare la potenza necessaria in base ai componenti utilizzati.

Utilizzate questo strumento inserendo semplicemente tutti i diversi componenti che state includendo nel vostro progetto. Vi consigliamo di farlo prima di iniziare ad acquistare i componenti, in modo da capire in anticipo di cosa avete bisogno. Se avete già in mente una lista della spesa di componenti, questo strumento è ideale per calcolare il vostro fabbisogno.

È utile anche per assicurarsi di non acquistare un alimentatore che non soddisfa le esigenze del sistema, evitando così problemi che potrebbero verificarsi se si acquista semplicemente in base al prezzo.

Esaminate lo strumento e inserite tutte le cose di cui avete bisogno e poi vedete cosa vi consiglia.

E il vostro caso?

Alcuni case richiedono un diverso tipo di alimentatore. Spesso i case a fattore di forma ridotto necessitano di un alimentatore a fattore di forma ridotto.

Potreste notare che i case Mini-ITX, Micro-ATX e persino alcuni mid-tower ATX richiedono un alimentatore più piccolo. È importante verificare le specifiche del case prima di acquistarlo o dell'alimentatore necessario per alimentare il computer, per assicurarsi che entrambi funzionino correttamente.

Alcuni case più piccoli necessitano di un'unità di alimentazione SFX, in quanto sono più piccoli e non occupano molto spazio, ma sono in grado di fornire una potenza sufficiente al sistema. Vale la pena notare, tuttavia, che spesso non è possibile ottenere un alimentatore ad alto wattaggio in un case di piccole dimensioni. Quindi non aspettatevi di stipare un sistema di gioco di fascia alta in un case minuscolo.

Allo stesso modo, gli alimentatori da 1.000 watt e oltre sono spesso di dimensioni maggiori e potrebbero non essere adatti a tutti i case. Anche alcuni case mid-tower potrebbero avere problemi con alcuni degli alimentatori più grandi. È quindi importante verificare le specifiche del proprio case prima di scegliere i vari componenti.

Requisiti della serie Nvidia GeForce RTX 40

Con il lancio delle schede grafiche Nvidia RTX serie 40 è arrivata una nuova serie di requisiti di alimentazione che all'inizio sembrano complessi.

La buona notizia è che, per la maggior parte, non c'è da preoccuparsi se si acquistano le ultime schede grafiche di Nvidia. Gli alimentatori più vecchi funzionano ancora con le GPU della serie RTX 40, a patto che abbiano un wattaggio sufficiente per soddisfare le raccomandazioni.

Tuttavia, ci sono alcune cose da tenere a mente:

Nvidia GeForce RTX 4090 richiede 450 watt di TGP (potenza grafica totale), il che significa che è necessario un alimentatore da almeno 850 watt (di più se si dispone di molti componenti).

La Nvidia GeForce RTX 4080 richiede 320 watt di TGP, il che significa che è necessaria un'unità di alimentazione da almeno 750 watt.

Oltre ad assorbire più energia, queste nuove schede grafiche richiedono anche connessioni di alimentazione leggermente diverse all'alimentatore.

Ogni nuova GPU è accompagnata da un nuovo adattatore che consente di collegarsi all'alimentatore attuale utilizzando i connettori PCIe a 8 pin esistenti.

Il motivo è che Nvidia sta adottando il nuovo connettore di alimentazione PCIe 5.0 (12VHPWR) sulle sue GPU. In futuro, ciò significherà che sarà possibile acquistare un alimentatore ATX 3.0. Questo avrà una connessione PCIe Gen 5 dedicata, in modo da avere un unico cavo per il collegamento dall'alimentatore alla GPU.

MSI è una delle prime aziende ad aver rivelato una di queste PSU compatibili con PCIe Gen 5, ma non sono ancora comuni.

Nel frattempo, l'adattatore standard è un po' complicato in quanto richiede tre o quattro cavi di alimentazione PCIe a 8 pin da collegare dall'alimentatore all'adattatore e quindi alla scheda grafica.

Nvidia ha una spiegazione di questo aspetto che approfondisce un po' la questione, oltre a questo pratico diagramma:

Nvidia afferma inoltre che:

"Gli alimentatori in genere forniscono solo fino a 2 connettori PCIe a 8 pin per cavo di uscita. RTX 4090 e RTX 4080 16GB richiedono almeno 3 connettori PCIe a 8 pin o un connettore PCIe Gen 5 da 450 W o superiore".

Cavi alternativi

Se non vi piace l'aspetto degli adattatori ufficiali di Nvidia, ci sono alcune alternative. Corsair ha un cavo di alimentazione per alimentatori PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 da 600 W che può essere utilizzato al suo posto. Questo cavo è progettato per funzionare con tutte le alimentazioni Corsair Type-4 e consente di collegare le schede grafiche Nvidia RTX 40 in modo molto più ordinato.

Se non siete sicuri, Corsair ha anche una tabella di compatibilità per verificare che i cavi e l'alimentatore scelti funzionino bene insieme.

