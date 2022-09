Noblechairs lancia due nuove sedie da gioco Hero ST

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Noblechairs, produttore di sedie da gioco di alto livello, è tornato con due nuove aggiunte alla sua linea di sedute da ufficio potenziate.

Denominati serie Hero ST, i nuovi modelli sono strettamente legati alla sedia Hero, la più venduta del marchio, ma con un notevole taglio sotto il poggiatesta.

Osiamo dire che si tratta soprattutto di una scelta estetica, ma Noblechairs sostiene che questo facilita anche una migliore circolazione dell'aria.

I fan di Noblechairs più attenti avranno già notato questo design, lanciato come modello esclusivo del Black Friday nel 2020 e utilizzato anche come telaio dell'edizione Stormtrooper in collaborazione con Star Wars.

Ora, però, si unisce alla linea principale del marchio e porta con sé tutte le caratteristiche di fascia alta che ci aspettiamo da Noblechairs.

Tra queste, il supporto lombare regolabile, i braccioli 4D, il meccanismo a dondolo e le consuete funzioni di reclinazione e regolazione in altezza.

La Noblechairs Hero ST è disponibile nella versione Black Edition, con rivestimento in pelle sintetica PU nera, o nella versione TX Edition, con tessuto traspirante in pile di colore antracite.

Entrambi i modelli supportano fino a 150 kg di peso e possono reclinarsi fino a 125 gradi.

Le sedie sono disponibili per l'acquisto a partire da oggi: la Hero ST Black edition ha un prezzo di £449,99 / €469,90 / $619,00, mentre la Hero ST TX Edition ha un prezzo di £419,99 / €419,90 / $549,00.

Scritto da Luke Baker.