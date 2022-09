Ecco Corsair K100 Air, la tastiera più sottile di Corsair

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Corsair ha presentato la sua ultima tastiera di punta. Una tastiera ultrasottile ad alte prestazioni che offre un'esperienza di alto livello, indipendentemente da ciò che si sta facendo.

Corsair K100 Air è una tastiera meccanica da gioco che è stata snellita senza compromessi. Sono presenti tutti i consueti elementi di spicco, tra cui l'elegante cornice in alluminio spazzolato, la soddisfacente illuminazione RGB e altro ancora. Ma la K100 Air si distingue dalle altre tastiere Corsair grazie a un'estetica minimalista e a un corpo ultrasottile di soli 11 mm nel punto più sottile.

-

Si tratta certamente di un cambiamento rispetto alla precedente ammiraglia, la Corsair K100 RGB, lanciata in questo periodo dell'anno nel 2020. Quella tastiera vantava interruttori ottici-meccanici OPX e specifiche serie, come l'hyper-polling a 4.000 Hz e la scansione dei tasti a 4.000 Hz.

Ora l'attenzione è rivolta a un design pulito e a un'esperienza soddisfacente. La K100 Air è una tastiera wireless di qualità superiore che offre sia una connessione wireless ultraveloce a 2,4 GHz tramite Slipstream wireless e Bluetooth a bassa latenza, sia una modalità cablata.

Corsair afferma che in modalità cablata è possibile sfruttare al meglio l'hyper-polling a 8.000 Hz, mentre in modalità wireless è possibile ottenere fino a 200 ore di durata della batteria con l'RGB disattivato o 50 ore con l'RGB attivato.

Questa volta, però, non ci sono interruttori ottici. Corsair ha invece optato per gli interruttori meccanici Cherry MX Ultra Low Profiles per il K100 Air. Si tratta di interruttori tattili che promettono un feedback soddisfacente e tasti affidabili. Un mix perfetto sia per il gioco che per la produttività.

Come le altre ammiraglie Corsair, la K100 Air è destinata a soddisfare anche in altre aree. È possibile personalizzare la tastiera con fino a 20 livelli di illuminazione RGB, utilizzare la memoria integrata per memorizzare fino a 50 profili di macro e sfruttare al meglio i quattro tasti macro dedicati.

Il Corsair K100 Air sarà disponibile a partire dal 4 ottobre. Visitate il sito ufficiale per saperne di più e per iscrivervi agli aggiornamenti.

Scritto da Adrian Willings.