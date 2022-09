Come scegliere un interruttore per tastiera meccanica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le tastiere meccaniche sono meravigliose, soprattutto se, come noi, passate gran parte della giornata a scrivere. Se provenite da una tastiera bidimensionale per laptop, preparatevi a rimanere sbalorditi: niente è meglio della sensazione tattile e del suono di una tastiera di qualità.

La decisione di passare a una tastiera meccanica è facile: che siate giocatori o scrittori, vale sempre la pena di avere un set di tasti di qualità su cui martellare. Tuttavia, una volta deciso di investire, ci sono ancora molte decisioni da prendere.

Per alcuni, le tastiere meccaniche sono un grande hobby, con tanto di gergo esoterico, battute interne e carte di credito esaurite. Per il resto di noi, può essere intimidatorio iniziare.

Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi con una delle decisioni più importanti che un principiante di tastiere meccaniche deve prendere: quale interruttore scegliere.

In parole povere, premendo un tasto della tastiera si attiva un interruttore, che invia un segnale al computer in modo che sappia cosa è stato premuto. I diversi tipi di interruttori hanno sensazioni diverse, quindi le tastiere meccaniche sono spesso disponibili con una varietà di opzioni per soddisfare i gusti degli utenti.

L'ideale sarebbe provare alcuni interruttori nella vita reale per vedere come si sentono. Se siete abbastanza fortunati da abitare vicino a un negozio che vende periferiche per il gioco, potrebbero averne alcuni in esposizione da provare. Altrimenti, potreste investire in un tester di interruttori, che è essenzialmente una tastiera fittizia con una varietà di interruttori da provare.

Esistono tre tipi principali di design degli interruttori:

Lineari: questi interruttori richiedono in genere la stessa forza di pressione per tutto il percorso e sono i più comuni nelle tastiere da gioco. L'interruttore si attiva da qualche parte lungo la corsa del tasto, ma non è possibile sentire dove avviene. Offre una sensazione di morbidezza e leggerezza ed è ideale per un azionamento rapido, come quello che si desidera quando si gioca al PC.

Clicky: un interruttore clicky, senza dubbio, emette un suono di click quando viene premuto. La corsa dei tasti subisce un netto impatto, seguito da un clic che consente di sapere esattamente quando la tastiera ha registrato la pressione dei tasti. Gli interruttori a scatto sono una situazione che si ama o si odia. Se lavorate in un ufficio, probabilmente vorrete evitarli perché potrebbero far impazzire i vostri colleghi. Tuttavia, c'è qualcosa di estremamente soddisfacente e simile a una macchina da scrivere nell'usarli.

Tattile: un interruttore tattile si colloca a metà strada tra quelli lineari e quelli a scatto. Si ottiene lo stesso impatto di un interruttore a scatto, ma senza il clic. Spesso sono ancora più rumorosi di un interruttore lineare, ma meno di un interruttore a scatto. Questi sono i nostri preferiti in assoluto, ma la sensazione di piacere o meno dipende da ogni singolo individuo.

Gli interruttori a chiave sono spesso indicati con il colore dello stelo, il che rende le cose ancora più confuse per i nuovi arrivati.

Lo schema dei colori segue in genere le convenzioni di Cherry, poiché il marchio è uno dei più antichi del settore. Ecco le opzioni più comuni:

Gli interruttori rossi sono gli interruttori lineari più comuni, sono piuttosto silenziosi ed estremamente diffusi sulle tastiere da gioco. Sono popolari per la loro velocità di risposta e la sensazione di morbidezza. Nelle tastiere Razer, questi interruttori sono di colore giallo.

Gli interruttori blu sono il tipo di interruttore a scatto più comune e offrono una sensazione rumorosa e orgogliosa da macchina da scrivere. Sono uno dei tipi di interruttore più eccitanti per chi proviene da una tastiera economica con cupola in gomma, ma il rumore può essere un po' eccessivo se si lavora in compagnia. La versione di Razer è un interruttore verde.

Gli interruttori marroni sono un'opzione tattile molto apprezzata, che offre una sensazione simile a quella degli interruttori blu, ma con un rumore minore. Molti dattilografi li trovano una perfetta via di mezzo tra gli interruttori blu e quelli rossi. Razer li chiama interruttori arancioni.

Gli interruttori neri sono lineari e si comportano come quelli rossi, ma richiedono una forza maggiore per essere azionati. Se avete una mano particolarmente pesante, questi interruttori potrebbero piacervi, ma sono probabilmente i meno diffusi tra i tipi di interruttori comuni.

Gli interruttori argentati sono spesso chiamati "Speed Silver" e sono caratterizzati da tempi di risposta rapidi. Destinati principalmente ai videogiocatori, gli interruttori argentati sono un'opzione lineare e non cliccabile con un punto di attivazione più alto e una minore resistenza.

Questi sono i tipi di interruttori standard, ma il divertimento non deve finire qui. Ci sono tutti i tipi di interruttori esotici per coloro che desiderano qualcosa di più unico. Ci sono troppi tipi per poterli citare tutti, ma di seguito abbiamo illustrato alcune delle opzioni più popolari.

Gli interruttori Topre hanno un design capacitivo elettrostatico unico, a metà tra un interruttore meccanico e una cupola di gomma. Si tratta di interruttori tipicamente tattili, con un'accentuazione più marcata rispetto a quella di un Cherry MX brown. Questi interruttori sono famosi per il suono "thock" che producono e sono presenti sulle tastiere di RealForce, HHKB e, occasionalmente, Cooler Master.

Gli interruttori a molla sono stati utilizzati sull'iconica tastiera IBM Model M, responsabile del layout presente sulla maggior parte delle tastiere odierne. Gli interruttori a molla utilizzano una molla che si inarca quando il tasto viene premuto. Creano un rumore incredibilmente soddisfacente, ma impiegano molto tempo per registrare i colpi ripetuti, il che li rende inadatti ai giochi seri.

Gli interruttori ottici, invece, sono tutti dedicati alle prestazioni di gioco. Utilizzano sensori ottici per registrare la profondità della pressione dei tasti, il che significa che è possibile utilizzare ogni tasto come un controllo sensibile alla pressione, proprio come i grilletti analogici di un controller Xbox. Se avete sempre desiderato utilizzare la vostra tastiera per giocare a giochi di corse, questi sono gli switch che fanno per voi.

Purtroppo questa è una domanda a cui solo voi potete rispondere. Ognuno ha preferenze diverse, sia per quanto riguarda il suono che la sensazione della tastiera. Ad esempio, a noi piace giocare con gli interruttori Cherry MX marroni, mentre la maggior parte delle persone vi indirizzerebbe verso gli interruttori rossi o argentati.

Le descrizioni di cui sopra consentono di farsi un'idea di base di ciò che ci si deve aspettare e si spera che aiutino a restringere il campo di scelta per le proprie esigenze. Alla fine dei conti, però, è tutta una questione di sensazioni e l'unico modo per valutarle è provarle di persona.

Scritto da Luke Baker.