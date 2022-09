SteelSeries ha ora due tastiere Apex 9 con gli switch ottici più veloci del mondo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - SteelSeries è impegnata a migliorare la sua linea di tastiere. Gli ultimi sforzi dell'azienda includono due tastiere Apex 9. SteelSeries Apex 9 TKL e Apex 9 Mini. Si tratta di due tastiere dal formato compatto che, secondo SteelSeries, sono dotate degli interruttori ottici più veloci al mondo.

Queste tastiere includono la nuova tecnologia SteelSeries OptiPoint con interruttori non solo veloci ma anche sostituibili a caldo (cosa insolita per un interruttore ottico).

SteelSeries sostiene che questi interruttori si attivano il 33% più velocemente di altri interruttori ottici e hanno un tempo di risposta di 0,2 ms e opzioni di attivazione a due punti come la SteelSeries Apex Pro Mini.

Le due tastiere sono sicuramente interessanti e non solo per il loro fattore di forma, ma anche per il punto di attuazione regolabile.

Questi interruttori consentono di scegliere tra un punto di attuazione di 1 mm e 1,5 mm, con una forza di attuazione di 35 grammi. Ciò significa che è possibile scegliere tra un'attuazione più lunga, più comoda per la digitazione, e una più corta per il gioco.

Questo è uno dei motivi per cui SteelSeries dichiara di avere gli interruttori più veloci in circolazione. I tempi di risposta a bassa latenza consentono di non avere problemi durante il gioco.

La versione tenkeyless (TKL) della Apex 9 dispone anche di interruttori intercambiabili, che possono essere sostituiti con interruttori lineari, tattili e a scatto. Entrambe le tastiere sono dotate di keycaps PBT a doppio scatto e di altre caratteristiche interessanti.

Tante cose da apprezzare. Le tastiere Apex 9 TKL e Apex 9 Mini sono disponibili al prezzo di 139,99 dollari, 149,99 euro, 169,99 euro o 134,99 sterline per la TKL o 129,99 dollari, 139,99 euro, 149,99 euro o 129,99 sterline.

Scritto da Adrian Willings.