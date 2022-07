Herman Miller ha stretto una partnership con G2 Esports

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Herman Miller ha annunciato una partnership con G2 Esports per fornire alle squadre non solo l'attrezzatura, ma anche per lavorare su progetti più orientati ai giocatori.

L'azienda di mobili di lusso di fascia alta ha avviato una partnership esclusiva con uno dei marchi di esports più noti in circolazione.

Herman Miller ha dichiarato che sarà il partner ufficiale di G2 per le sedie, fornendo a tutti i giocatori, creatori e altri team dell'organizzazione le sue sedie da gioco"best-in-class" Herman Miller X Logitech G Embody. Ma fornirà anche scrivanie da gioco e bracci per monitor.

In cambio, Herman Miller si avvarrà della collaborazione dei giocatori di G2 per lo sviluppo di prodotti futuri. Utilizzando le conoscenze degli esperti per realizzare in futuro prodotti ancora migliori per i giocatori. Ciò include la produzione di design orientati ai giocatori, ma anche la collaborazione su aspetti quali il supporto per la prevenzione degli infortuni.

Jon Campbell, direttore generale di Herman Miller Gaming, ha spiegato meglio la logica di questa partnership:

"Quando siamo entrati nel settore dei giochi, ci siamo impegnati a contribuire alla comunità attraverso prodotti basati sulle esigenze uniche di ogni giocatore. La nostra visione con G2 è quella di continuare a scoprire i modi in cui possiamo soddisfare e supportare i giocatori in ogni aspetto del gioco".

G2 Esports vanta un'ampia esperienza con giocatori professionisti che competono in tutti i tipi di giochi, da League of Legends a Fortnite, Rocket League e Valorant.

Carlos 'ocelote' Rodriguez, CEO di G2 Esports, ha parlato della partnership:

"Herman Miller è il gioiello della corona del comfort di seduta. G2 e Herman Miller sono la crema del raccolto e non riesco a pensare a una collaborazione migliore. Se mi chiedeste di collaborare con i miei marchi ideali, Herman Miller entrerebbe letteralmente nella Top 10...".

Dobbiamo aspettarci di vedere altre cose interessanti da Herman Miller in futuro.

Scritto da Adrian Willings.