Corsair rivela la tastiera wireless K70 Pro Mini 60% sostituibile a caldo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Corsair sta per accontentare molti giocatori con una tastiera K70 di piccolo formato che non solo è ricca di funzioni, ma è anche dotata di interruttori sostituibili a caldo.

Per la prima volta, Corsair lancia una tastiera che offre agli utenti la possibilità di scambiare gli interruttori e cambiare la sensazione e la risposta della tastiera in base a un capriccio. Corsair K70 Pro Mini Wireless è una minuscola tastiera con un fattore di forma del 60% che può essere piccola nelle dimensioni, ma è sicuramente promettente.

Questa tastiera offre tutte le consuete caratteristiche di Corsair: wireless Slipstream a 2,4 GHz, Bluetooth a bassa latenza, fino a 200 ore di durata della batteria (con RGB disattivato), illuminazione RGB per tasto con 20 effetti stratificabili e memorizzazione a bordo per 50 profili.

squirrel_widget_12853954

Promette inoltre prestazioni velocissime con una frequenza di polling di 8.000 Hz, scansione dei tasti a 4.000 Hz e Intelligent Frequency Shift per scansionare e passare al volo al canale wireless più pulito. Tutto questo si traduce in un segnale veloce (0,25 ms) e preciso dalla tastiera al PC di gioco. In questo modo non sarà più possibile incolpare l'hardware per le mancanze durante il gioco.

La Corsair K70 Pro Mini Wireless sarà anche piccola, ma ha diverse funzioni extra racchiuse nello strato secondario. Ciò significa che con la pressione di un doppio pulsante è possibile eseguire qualsiasi operazione, tra cui controllare la durata della batteria, registrare macro, attivare la modalità PlayStation, passare al Bluetooth e altro ancora.

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di sostituire gli interruttori. Di serie, viene fornito con una scelta di due interruttori:

Cherry MX RGB Red - forza di azionamento di 45 g, azionamento di 2 mm, corsa di 4 mm.

Cherry MX Speed Silver - 45 g di forza di attuazione, 1,2 mm di attuazione, 3,4 mm di corsa.

Si tratta di interruttori a tre pin che possono essere rimossi con l'estrattore incluso e sostituiti con interruttori di propria scelta. Ottimo se si desidera aggiornare o sostituire gli interruttori difettosi in futuro. Tuttavia, vale la pena notare che accetta solo interruttori a tre pin e non a cinque, il che potrebbe limitare le opzioni.

Il Corsair K70 Pro Mini Wireless è disponibile da subito al prezzo di 179,99 dollari (USA), 169,99 sterline (Regno Unito) e 189,99 euro (Europa).

Scritto da Adrian Willings.