I microfoni Neat stanno arrivando in Europa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Turtle Beach ha acquisito Neat Microphones nel gennaio 2021 e, di conseguenza, sta lanciando diversi microfoni USB e XLR di alta qualità in più luoghi.

Neat Microphones è stata originariamente creata dallo stesso gruppo di esperti di registrazione che ha fondato Blue Microphones. Ora l'azienda sta offrendo una nuova linea di microfoni ad un mercato più ampio.

Questi microfoni includono il King Bee II, un microfono XLR ad alte prestazioni che promette una qualità di registrazione superiore, ideale per voci, strumenti, podcast e streaming. Vanta una capsula a condensatore vero e proprio a grande diaframma da 34 mm con terminazione centrale ed è ideale per il lavoro vocale come risultato.

Il microfono viene fornito con un supporto antiurto e un filtro pop come standard, ma ha bisogno di un'interfaccia XLR per funzionare. Se ti piace l'aspetto di questo, poi c'è anche il Worker Bee II che è più conveniente e abbastanza piccolo per adattarsi a qualsiasi posizione.

Accanto al King Bee II, c'è il Bumblebee II, un microfono USB che Neat sostiene abbia la capsula più grande in giro per questa fascia di prezzo. Questo è detto essere versatile e facile da usare con audio di qualità professionale. È presentato come un microfono ideale per computer portatili, desktop, tablet e altro. Anche piacevolmente conveniente.

Se hai bisogno di qualcosa di ancora più accessibile, allora guarda lo Skyline che è un microfono economico che è un grande aggiornamento al microfono incorporato del tuo computer.

Il marchio Neat Microphones è diventato un favorito solido con artisti di registrazione, musicisti, cantanti e altro negli Stati Uniti e ora questi microfoni sono destinati ad essere più ampiamente disponibili anche in Europa. Scopri di più su Neatmic.

Scritto da Adrian Willings.