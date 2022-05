WD_Black SN850X NVMe SSD ha una tecnologia di potenziamento dei giochi che include il "caricamento predittivo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Western Digital ha annunciato un'altra aggiunta alla sua line-up di SSD NVMe incredibilmente veloci.

L'appena annunciato PCIe gen 4 SN850X NVMe ha velocità di lettura elevate (fino a 7.300 MB/s), ma è anche ottimizzato per i giocatori hardcore con la pretesa di "prestazioni senza precedenti".

A prima vista, il WD_Black SN850X sembra simile alle versioni precedenti dell'azienda, ma a parte la x nel nome, ci sono anche altri cambiamenti.

Il WD_Black SN850X ha diversi miglioramenti progettati per rendere felici i giocatori di PC, tra cui:

Caricamento predittivo

Gestione termica adattiva

Latenza ridotta al minimo

Un SSD NVMe è già un ottimo modo per sfruttare al meglio la tua esperienza di gioco, in quanto garantirà una maggiore velocità di caricamento e prestazioni solide, ma il WD_Black SN850X sostiene di andare oltre con queste caratteristiche di spinta del gioco.

Western Digital dice che sarete in grado di scaricare la dashboard WD_Black e attivare il Game Mode 2.0. Questo sbloccherà le caratteristiche "performance-boosting" che ti aiuteranno non solo a giocare, ma anche a trasmettere, registrare e vincere le tue partite.

Ciò che rende il WD_Black SN850X interessante è il "caricamento predittivo" che apparentemente utilizza una tecnologia intelligente per prevedere cosa farai e caricare le risorse come richiesto. Quindi non solo il WD_Black SN850X è più veloce, ma è anche più intelligente.

Anche le termiche migliorate dovrebbero aiutare le prestazioni e ci sarà una versione con dissipatore di calore (come per i modelli precedenti) per mantenerlo fresco sotto pressione.

Questa unità sarà disponibile presso il Western Digital Store da luglio 2022 e sarà disponibile nei formati da 1TB, 2TB e 4TB con prezzi che saranno confermati in prossimità del lancio.

Scritto da Adrian Willings.