Le GPU Nvidia attraverso i secoli: La storia delle schede grafiche Nvidia

(Pocket-lint) - Nvidia è stata originariamente fondata nel 1993, ma non è stato fino al 1995 che l'azienda ha rilasciato il suo primo prodotto grafico - il NV1. Le cose sono cambiate molto da allora e ora siamo viziati con ray tracing, DLSS e altre meravigliose tecnologie che rendono le nostre esperienze di gioco ancora più piacevoli.

Diamo uno sguardo indietro attraverso la storia delle schede grafiche Nvidia e come sono stati questi dispositivi nel corso degli anni.

La Nvidia NV1 fu lanciata nel 1995 ed era in grado di gestire video 2D e 3D. Fu venduto come "Diamond Edge 3D" e aveva anche una porta joypad compatibile con Sega Saturn.

Diversi giochi Sega Saturn furono portati per PC, tra cui Panzer Dragoon e Virtua Fighter Remix. Queste caratteristiche da sole non erano sufficienti per attirare il mercato, anche se il Saturn stava lottando per competere con la PlayStation originale.

NV1 ebbe un inizio difficile che fu peggiorato dall'uscita di Microsoft DirectXche era incompatibile con la GPU e molti giochi non funzionavano.

Nel 1997 Nvidia rilasciò la NV3 aka Riva 128, Riva stava per "Real-time Interactive Video and Animation". Questa scheda grafica utilizzava sia l'accelerazione 2D che 3D insieme alla mappatura delle texture poligonali.

A quel tempo la rivale di Nvidia, 3dfx, stava dominando il mercato, ma la NV3 aveva un clock core/memoria di 100MHz e sostanzialmente raddoppiava le specifiche della Voodoo 1 di 3dfx.

C'erano due varianti dell'NV3 sotto forma di Riva 128 e Riva 128ZX. Quest'ultimo era più potente con 8MB di VRAM e una velocità di clock di 250MHz.

L'NV3 ebbe molto più successo della prima GPU dell'azienda e aiutò Nvidia a ottenere una vasta popolarità.

Nel 1998, Nvidia lanciò NV4, alias Riva TNT. Questa scheda grafica migliorò rispetto ai modelli precedenti includendo il supporto per il True Colour a 32 bit. La NV4 aveva anche più RAM con 16MB di SDR SDRAM che significava che offriva anche maggiori prestazioni.

Fu intorno a questo periodo che Nvidia iniziò a muoversi per aggiornare regolarmente i driver grafici per garantire buone prestazioni e compatibilità per l'utente finale, qualcosa che l'azienda sta facendo ancora oggi.

Il Riva TNT di Nvidia era più accessibile all'epoca rispetto al Vodoo2 di 3dfx, anche se un po' più lento in termini di prestazioni. Il supporto dei driver è stato la chiave del successo di NV4.

Nel 1999, Nvidia seguì NV4 con la RIVA TNT2. NV5, come fu chiamato in codice, acquistò una serie di aggiornamenti tra cui il supporto Z-buffer/stencil a 32 bit, fino a 32 MB di VRAM e supporto per texture 2048 x 2048.

Ancora più importante, questa scheda grafica aveva una velocità di clock migliorata (fino a 150+ MHz) che le dava un aumento delle prestazioni del 17% rispetto al modello precedente.

Questa scheda era una diretta concorrente della 3dfx Voodoo3 ed entrambe erano incredibilmente popolari.

Alla fine del 1999, Nvidia ha rilasciato quella che ha presentato come la "prima GPU del mondo" sotto forma di Nvidia GeForce 256.

Questa fu una mossa di marketing intelligente da parte di Nvidia e l'inizio di una storia d'amore con le schede grafiche a marchio GeForce per gli anni a venire.

Ha migliorato le precedenti schede RIVA aumentando le pipeline di pixel, ma ha anche offerto un grande salto di prestazioni per il gioco su PC.

Questa scheda supportava fino a 64MB di DDR SDRAM e operava fino a 166MHz. Come tale era il 50% più veloce della NV5.

Ancora più importante, la GeForce 256 supportava pienamente Direct3D 7, il che significava che poteva alimentare molti dei migliori giochi per PC disponibili all'epoca.

Poco dopo questo lancio 3dfx fallì e ATI divenne il principale concorrente di Nvidia.

Nvidia ha seguito la prima GPU al mondo con la GeForce2, giustamente chiamata.

Questa GPU è arrivata in diverse varianti tra cui i modelli Ti, Pro, GTS e Ultra. Queste erano essenzialmente schede NV11, 15 e 16. Pipeline sempre più grandi e clock rate più elevati seguirono per tutto il 2000 e il 2001.

La cosa che rese GeForce2 interessante fu l'inizio del supporto per le configurazioni multi-monitor.

Fu anche in questo periodo che Nvidia acquisì 3dfx.

Poco dopo GeForce2 arrivò GeForce3. Nome in codice NV20, questa serie di schede grafiche rappresentava le prime GPU compatibili con DirectX 8 di Nvidia.

C'erano tre versioni - GeForce3, GeForce3 Ti 200, e GeForce3 Ti 500. Questa successiva GPU GeForce aggiunse gli shader pixel e vertex programmabili e l'anti-aliasing multisample nel mix.

Una versione di GeForce3 denominata NV2A è stata utilizzata nella console Xbox originale.

Salto in avanti di un paio di generazioni e nel 2003 abbiamo l'uscita della serie GeForce FX di Nvidia.

Queste erano la quinta generazione di schede grafiche GeForce e supportavano Direct3D 9 così come una serie di nuove tecnologie di memoria. Queste includevano DDR2, GDDR2 e GDDR3 così come il primo tentativo di Nvidia di un bus dati di memoria più ampio di 128 bit.

Nel frattempo, la GeForce FX 5800 fece scalpore per essere la prima GPU ad essere equipaggiata con un grande radiatore. Uno così grande che veniva spesso chiamato "dustbuster" a causa della quantità di rumore della ventola che emetteva.

Poco dopo il rilascio della serie GeForce FX arrivò la serie 6 (aka NV40). GeForce 6 fu l'inizio della spinta di Nvidia verso la tecnologia SLI, permettendo alle persone di combinare più di una scheda grafica per una maggiore potenza.

L'ammiraglia di questa gamma era la GeForce 6800 Ultra, una scheda grafica che vantava 222 milioni di transistor, pipeline superscalari a 16 pixel e sei vertex shader. Aveva il supporto per Shader Model 3.0 ed era compatibile con Microsoft DirectX 9.0c e OpenGL 2.0.

La serie disponeva anche della tecnologia Nvidia PureVideo ed era in grado di decodificare video H.264, VC-1, WMV e MPEG-2 con un uso ridotto della CPU.

Come risultato di tutto questo, la serie GeForce 6 ebbe un grande successo.

Nel 2005 arrivò la serie GeForce7 che includeva il pezzo forte, la 7800 GTX.

Quella scheda da sola era una vera potenza per l'epoca e con un raffreddamento intelligente, Nvidia fu in grado di spingere la velocità di clock a 550MHz. Allo stesso tempo, l'azienda riuscì anche a ridurre la latenza e ad aumentare il bus a 512 bit.

È interessante notare che una versione della serie 7 è stata realizzata come RSX Reality Synthesizer che era la CPU proprietaria co-creata da Nvidia e Sony per la PlayStation 3.

Nel 2006 Nvidia ha rilasciato la serie GeForce8 e ha svelato la sua microarchitettura Tesla. Questo fu il primo design di shader unificato dell'azienda e sarebbe stata una delle sue architetture più utilizzate anche nelle schede future.

La tanto amata Nvidia GeForce 8800 GTX era l'ammiraglia della gamma ed era incredibilmente popolare. Vantava 681 milioni di transistor, aveva 768 MB di memoria GDDR3 ed era dotata di 128 shader con clock a 575 MHz.

Più significativamente, questa scheda grafica poteva eseguire Crysis, che era tutto ciò che i giocatori PC volevano a quel tempo.

Nel 2006 le cose si stavano anche scaldando quando AMD ha acquistato ATI per 5,4 miliardi di dollari e sarebbe diventata una spina nel fianco di Nvidia per gli anni a venire.

All'inizio del 2008 Nvidia ha rilasciato la serie GeForce9. Queste schede continuavano a usare l'architettura Tesla ma aggiungevano anche il supporto PCIe 2.0, il colore migliorato e la compressione z.

A questo punto Nvidia stava spingendo le prestazioni verso l'alto con velocità di clock che arrivavano fino a 675 MHz, ma anche il consumo energetico veniva ridotto.

Il successivo aggiornamento significativo è arrivato nel 2010 quando Nvidia ha lanciato la serie GeForce 4000. Questo è stato quando Nvidia ha rivelato la microarchitettura Fermi che era la prossima grande architettura dell'azienda.

Questa serie vedeva anche il supporto per OpenGL 4.0 e Direct3D 11 ed era diretta concorrente della serie Radeon HD 5000.

Tuttavia la serie è stata delusa dalle alte temperature di funzionamento e dal consumo di energia che ha causato un sacco di lamentele da parte degli utenti.

La serie GeForce 600 ha introdotto l'architettura Kepler di Nvidia che è stata progettata per aumentare le prestazioni per watt, migliorando anche le prestazioni della precedente microarchitettura Fermi.

Con Kepler, Nvidia è riuscita ad aumentare il clock di memoria a 6GHz. Ha anche aggiunto GPU Boost che garantiva che la GPU sarebbe stata in grado di funzionare a una velocità di clock minima, ma anche di aumentare le prestazioni quando necessario fino a raggiungere un obiettivo di potenza predefinito.

Questa gamma supportava anche sia Direct3D 11 che Direct3D 12. IT ha anche introdotto un nuovo metodo di anti-aliasing noto come TXAA.

Nel 2013 Nvidia ha alzato il tiro con la serie 700 che è stata coronata dalla folle scheda di fascia alta GTX Titan.

Questa serie era un aggiornamento della microarchitettura Kepler, ma alcune schede successive presentavano anche le architetture Femi e Maxwell.

La GTX Titan vantava 2688 core CUDA, 224 TMU e 6GB di RAM. A questo punto Nvidia stava riuscendo a spremere ben sette miliardi di transistor nelle sue GPU.

La serie GeForce 700 è stata progettata per massimizzare l'efficienza energetica ma includeva anche altre caratteristiche come la codifica hardware H.264, l'interfaccia PCI Express 3.0, il supporto per DisplayPort 1.2 e HDMI 1.4a 4K x 2K e GPU-Boost 2.0.

Nel 2014 Nvidia ha apparentemente saltato una generazione ed è passata direttamente alla serie GeForce 900. Questa è stata l'introduzione della microarchitettura Maxwell che ha offerto capacità grafiche migliorate e una migliore efficienza energetica.

Questa serie aveva la GeForce GTX 980 come ammiraglia iniziale, seguita poi dalla 980 Ti e dalla GeForce GTX TITAN X all'estremità estrema.

Anche NVENC fu migliorata per questa serie e apparve il supporto per Direct3D 12_1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 e Vulkan 1.3.

Nel 2014 Nvidia ha rivelato la serie GeForce10 basata sulla microarchitettura Pascal. La GTX 1080 Ti è forse la più nota delle GPU di questa serie e si è cementata nella storia come una delle schede più significative rilasciate da Nvidia.

Questa scheda grafica ha dominato il mercato e ha offerto prestazioni superbe e una tale efficienza energetica rispetto al costo che sarebbe stata spesso citata quando confrontata con le future GPU.

La serie 10 includeva anche nuove caratteristiche come GPU Boost 3.0, un sistema di programmazione dinamica del bilanciamento del carico, triplo buffering e supporto sia per DisplayPort 1.4 che per HDMI 2.0b.

La serie GeForce20 è stata rilasciata nel 2018 e ha introdotto la microarchitettura Turing al mondo.

In particolare, queste schede grafiche sono state la prima generazione di schede RTX e hanno visto Nvidia spingere il ray tracing come principale punto di vendita.

L'uso di Tensor Cores e altri miglioramenti ha aiutato queste schede a presentare un enorme balzo nella prodezza grafica. Il risultato è stato un'illuminazione realistica ed effetti di riflessione convincenti nel gioco.

I miglioramenti sono arrivati a un costo però, con la RTX 2080 Ti venduta al dettaglio a 1.199 dollari (rispetto ai 699 dollari della 1080 Ti).

La serie GeForce30 è succeduta alla serie 20 nel 2020 e purtroppo è diventata più nota per essere semplicemente impossibile da ottenere a causa della carenza di silicone.

Tuttavia, la Nvidia RTX 3080 era destinata a essere venduta al dettaglio per 699 dollari, rendendola molto più accessibile rispetto all'ammiraglia della generazione precedente e la serie ha anche acquistato miglioramenti significativi.

L'ammiraglia GeForce RTX 3090 Ti annunciata nel marzo 2022 ha imballato 10.752 core CUDA, 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs e 320 Tensor-TFLOPs di potenza. Questa potente bestia è stata anche notata per essere affamata di energia, richiedendo almeno 850 watt di potenza, il che significa che probabilmente avrete bisogno di una PSU da 1.000 watt per farlo funzionare.

