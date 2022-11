Il connettore di alimentazione della RTX 4090 di Nvidia è stato definito un "disastro".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un'indagine sul surriscaldamento dei connettori di alimentazione della Nvidia RTX 4090 ha rilevato che un fornitore è particolarmente problematico ed è un "disastro completo".

C'è stata una sorta di sottofondo di problemi per la RTX 4090, affamata di energia, con Nvidia che ha avuto a che fare con connettori di alimentazione che si scaldano troppo e poi si fondono. Ora, un rapporto è giunto alla conclusione che il fastidioso connettore 12VHPWR è costruito da una delle due diverse aziende. Queste aziende sono NTK e Astron, e quest'ultima è quella che scotta ed è stata definita un "disastro completo".

Igor, del sito tecnologico tedesco Igor's Lab, ritiene che alcuni particolari connettori costruiti da Astron non siano saldati bene come altri e che anche lo scarico della trazione potrebbe essere migliore. In particolare, sembra anche che alcuni dei connettori visti da Igor non siano effettivamente costruiti secondo gli schemi dell'azienda, il che è preoccupante.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda le altre differenze tra Astron e NTK, il rapporto rileva anche che la parte NTK è generalmente migliore in termini di connessione e facilità d'uso, suggerendo che una connessione incompleta potrebbe essere la causa del surriscaldamento riscontrato.

Detto questo, è stato anche dimostrato che alcuni connettori NTK possono surriscaldarsi, il che suggerisce che c'è ancora di più da scoprire. Tutto ciò che sappiamo è che alcuni connettori di alimentazione per Nvidia RTX 4090 si surriscaldano e che la maggior parte di essi non ha problemi.

Il rapporto completo di Igor vale la pena di essere letto se siete interessati a scoprire cosa sta succedendo, soprattutto se avete una di queste enormi schede grafiche nel vostro impianto di gioco. Troverete il link qui sotto.

Scritto da Oliver Haslam.