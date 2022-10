Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In seguito al clamore suscitato dal lancio della nuova GPU RTX 4080 da 12 GB, Nvidia ha dichiarato di volerla ritirare dal mercato. Tornerà, ma con un nuovo nome.

Nvidia ha annunciato per la prima volta le sue schede grafiche RTX 4080 il mese scorso. Erano due, una con 12 GB di RAM e l'altra con 16 GB. Il prezzo delle due schede era rispettivamente di 899 e 1199 dollari, ma la RAM non era l'unica differenza tra le due. Ed è qui che si trovano i problemi.

Nonostante entrambe le schede portino il marchio 4080, la versione da 12 GB è decisamente inferiore. La scheda da 12 GB ha 7.680 core CUDA, 639 Tensor-TFLOP, 92 RT-TFLOP e 40 Shader-TFLOP, oltre a un clock di base di 2,31 GHz che può essere incrementato fino a 2,61 GHz quando necessario. La scheda da 16 GB è molto più capace grazie ai suoi 9.728 core CUDA, 780 Tensor-TFLOP, 113 RT-TFLOP e 49 Shader-TFLOP insieme a un clock di base di 2,21GHz che aumenta fino a 2,51GHz.

La differenza tra le schede ha portato alcuni a suggerire che la versione da 12 GB non dovrebbe essere chiamata 4080. E ora Nvidia afferma di essere d'accordo. "La RTX 4080 12GB è una scheda grafica fantastica, ma non ha il nome giusto. Avere due GPU con la denominazione 4080 crea confusione", ha dichiarato l'azienda in un post sul blog che annuncia la mossa. La versione da 12 GB è stata quindi messa in pausa, con un rilascio più avanti nel tempo - e con un nuovo nome. La versione da 16 GB della scheda continuerà a essere lanciata come previsto il 16 novembre 2022.

Come si chiamerà la scheda da 12 GB non è dato saperlo, né sappiamo se il rebrand sarà accompagnato da un cambiamento di prezzo.

