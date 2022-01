Nvidia rivela la GPU RTX 3050 entry-level

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante il discorso speciale di Nvidia al CES 2022 , la società ha rivelato una serie di cose diverse, tra cui la presa in giro di una nuova scheda grafica di punta sotto forma di RTX 3090 Ti.

Quella nuova GPU di fascia alta è destinata a offrire un aumento delle prestazioni previsto del 10% rispetto all'attuale RTX 3090. Grazie a 24 GB di GDDR6X in esecuzione a 21 Gbps ed è impostato per offrire 40 teraflop di prestazioni della GPU. Alcune fonti hanno suggerito che questa nuova GPU di punta potrebbe costarti fino a $ 2.000.

Se stai cercando qualcosa di più conveniente, sarai felice di sapere che Nvidia ha anche rilasciato una nuova scheda grafica economica.

La Nvidia GeForce RTX 3050 è una scheda grafica economica progettata per essere più economica rispetto alla precedente entry-level: la RTX 3060. Include core RT di seconda generazione e core Tensor di terza generazione per DLSS e grafica con intelligenza artificiale. Nvidia afferma che questo è un modo conveniente per ottenere giochi ray tracing a oltre 60 FPS senza spendere troppo.

Questo perché l'RTX 3050 parte da soli $ 249/£ 239. Supponendo che tu possa trovarne uno da acquistare, naturalmente. Potrai ottenerne uno dai partner di Nvidia a partire dal 27 gennaio.