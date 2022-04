Suggerimenti per ottenere il massimo dalla tua nuova GPU Nvidia RTX

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quindi ti sei appena procurato una scintillante scheda grafica RTX serie 30. Congratulazioni!

Ora ci sono alcune cose da fare per assicurarsi di ottenere il massimo da essa. Queste sono alcune modifiche che puoi fare in Windows e nel tuo BIOS per assicurarti che tutto funzioni senza problemi.

Una volta che la scheda grafica è installata, il primo passo è quello di andare nelle impostazioni del BIOS. Accendete la vostra macchina e premete il tasto DEL fino ad entrare nel BIOS.

Da lì navigate fino alle impostazioni avanzate per le impostazioni del sottosistema PCIe. Lì dovreste trovare un'impostazione per il supporto Re-Size BAR. Controllate per abilitarlo, poi salvate l'impostazione e uscite per riavviare la macchina.

Re-Sizeable BAR è una tecnologia che essenzialmente permette alla vostra CPU e GPU di comunicare più efficacemente e quindi migliorare le prestazioni all'interno dei giochi.

Vale la pena notare che Re-Sizeable BAR non è aperto a tutti. Dovrete assicurarvi di avere l'attrezzatura giusta. È supportato dalle CPU AMD 400 e 500, così come dalle CPU Intel di decima e undicesima generazione, ma potrebbe essere necessario controllare che sia il BIOS della scheda madre che quello della GPU siano aggiornati. Potete trovare maggiori informazioni a riguardo qui.

Un altro passo sensato quando si installa una nuova scheda grafica è quello di assicurarsi di rimuovere prima qualsiasi vecchio driver grafico che potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni. Puoi farlo usando un software gratuito chiamato Display Driver Uninstaller (DDU).

Scaricate ed eseguite questo software per pulire i vecchi driver dalla vostra macchina prima di installare i nuovi driver Nvidia. Questo assicurerà che non ci siano conflitti e che tutto funzioni senza problemi.

Ora il prossimo passo è quello di scaricare gli ultimi driver Nvidia per la vostra scheda grafica. Andate qui e selezionate la vostra GPU dai menu a tendina.

Scaricate ed eseguite il programma di installazione. Raccomandiamo di scegliere l'installazione personalizzata e di spuntare "esegui installazione pulita" - fallo ogni volta che non viene rilasciato un driver grafico e otterrai le migliori prestazioni.

Mentre siete lì installate anche GeForce Experience. Questo strumento è ottimo perché ti permette di catturare filmati con Nvidia Shadowplay. Lancia quell'app, poi accedi al tuo account Nvidia. Cliccate sull'ingranaggio delle impostazioni e spuntate "enable experimental features".

Poi quando cliccate ALT+Z troverete una scheda di prestazioni. Da lì puoi lasciare che l'app sintonizzi automaticamente la tua GPU per ottenere le migliori prestazioni.

Game Mode è un'impostazione di Windows che ti permette di ottenere più prestazioni dalla tua macchina mentre giochi. È anche molto facile da attivare. Hai bisogno dell'ultima versione di Windows 10 per attivarla.

Per attivare la Modalità Gioco segui questi passi:

Premi il pulsante Start sulla tua tastiera e digita Game

Clicca su Game Mode Settings quando appare in cima al menu Start

4. Clicca il pulsante per attivare la modalità Gioco

La programmazione della GPU con accelerazione hardware è un'altra impostazione che aiuta a ottimizzare la tua macchina. Questo ridurrà la latenza e migliorerà le prestazioni di gioco.

Ci sono due parti per regolare questa impostazione, ma sono facili da fare.

Premi il pulsante Start e cerca Impostazioni grafiche

Poi clicca per attivare la pianificazione della GPU con accelerazione hardware

Scorrete verso il basso e visualizzate le impostazioni per la "preferenza delle prestazioni grafiche" da lì è possibile scegliere l'applicazione per impostare la vostra preferenza. Per Nvidia, questo è il pannello di controllo Nvidia. Puoi selezionarlo come app per il desktop o app per il negozio Microsoft tramite il menu a tendina

Cliccate sull'app, cliccate su opzioni e selezionate alte prestazioni

Con alcune modifiche, puoi dire a Windows di ottimizzare le impostazioni di alimentazione per concentrarsi sulle prestazioni. Questo è, dopo tutto, ciò di cui avrai bisogno quando giochi. Seguite questi passaggi per fare un piccolo cambiamento.

Premi il pulsante Start e digita Alimentazione

Clicca su Impostazioni di alimentazione e sospensione

Sul lato destro della finestra che si apre, clicca su impostazioni di alimentazione aggiuntive

Da lì seleziona prestazioni elevate o prestazioni massime per assicurarti di avere abbastanza energia per il tuo gioco

Queste sono solo alcune impostazioni che puoi cambiare per sfruttare al meglio la tua nuova scheda grafica. Ci sono anche altre cose che puoi fare per aumentare i tuoi fotogrammi al secondo e per rendere i giochi ancora più sorprendenti con il ray tracing e DLSS.

Scritto da Adrian Willings.