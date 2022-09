Litra Beam di Logitech è una luce per tasti flessibile e regolabile per i creatori di videogiochi.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech for Creators ha presentato l'ultima novità della sua linea di prodotti progettati specificamente per i creatori di contenuti, gli streamer e i podcaster.

Logitech Litra Beam è stato progettato per aiutare i creatori a fare cose più interessanti con l'illuminazione, grazie a una soluzione di illuminazione da tavolo regolabile in tre direzioni.

Questa lampada a chiave è pensata per aiutarvi a dare forma ai vostri contenuti in modi diversi, con la possibilità di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione della luce in base alle vostre esigenze.

Logitech afferma che con questo strumento di illuminazione altamente regolabile potrete creare nuove atmosfere e tonalità per i vostri contenuti. Utilizzando più Litra Beam è possibile sfruttare diverse tecniche di illuminazione di livello professionale, tra cui gli stili di illuminazione frontale, divisa, a farfalla e Rembrandt.

Litra Beam è stato progettato essenzialmente per essere più di un semplice strumento di illuminazione delle chiavi. Il suo scopo è anche quello di consentire di cambiare l'atmosfera e l'espressione dei contenuti, indipendentemente da ciò che si sta facendo.

Oltre alla regolazione della posizione, Litra Beam dispone anche di impostazioni al volo che possono essere modificate con un accesso rapido a cinque impostazioni di luminosità e temperatura del colore tramite pulsanti hardware sulla lampada. La temperatura del colore può essere regolata da 2700K a 6500K e si possono effettuare ulteriori regolazioni anche dal software G Hub di Logitech.

Come la Litra Glow di Logitech, anche la Litra Beam dispone della tecnologia TrueSoft. In questo modo si ottiene un'illuminazione diffusa che non solo elimina le ombre più dure, ma è anche più facile da usare per gli occhi se si trasmette in streaming per ore. Logitech afferma che è sicuro da usare in questo modo ed è stato certificato come adatto agli occhi per lo streaming per tutto il giorno.

Litra Beam è dotato di un supporto altamente regolabile e può essere collegato al PC tramite USB o Bluetooth. In questo modo è possibile liberare le porte se necessario. Un sacco di funzioni interessanti da non perdere.

Litra Beam è disponibile al prezzo di 99 sterline, 99,99 dollari o 119 euro.

Scritto da Adrian Willings.