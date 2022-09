Il microfono dinamico XLR Logitech Blue Sona promette un suono di qualità da studio per i creativi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech for Creators ha presentato un nuovo microfono che non ha nulla da invidiare agli altri microfoni XLR presenti sul mercato.

L'azienda sostiene che il Logitech Blue Sona offrirà "un'esperienza sonora di qualità superiore da studio" grazie al suo design dinamico attivo e alla tecnologia ClearAmp.

Blue Microphones si è già costruita una reputazione per l'acquisizione di audio di alta qualità nel corso degli anni, ma ora Blue Sona è destinato a portare questa qualità a un livello superiore. Si tratta di un microfono appositamente progettato per gli streamer, i podcaster e i creatori di contenuti, che non solo promette un suono chiaro e di qualità da studio, ma sfoggia anche un design elegante che fa bella figura davanti alla telecamera.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

I punti di forza di Blue Sona sono la tecnologia ClearAmp integrata, che promette un forte aumento del guadagno di +25dB. Ciò significa che non c'è bisogno di hardware aggiuntivo come un amplificatore microfonico. La capsula a doppio diaframma e lo schema di ripresa supercardioide aiutano a eliminare i fastidiosi rumori di fondo e a concentrarsi sulla voce.

Il design di questo microfono, pensato per i creatori, lo rende anche flessibile. Con un supporto girevole a 290 gradi che vi consentirà di impostare e posizionare il microfono nel modo più adatto alla vostra configurazione.

Essendo un microfono XLR, per funzionare è necessaria un'interfaccia audio o un preamplificatore come Rodecaster Pro 2 o GoXLR, ma in questo modo si ottiene un suono professionale come nessun altro.

Blue Sona è disponibile in un paio di opzioni di colore, grafite o bianco sporco, ed è dotato anche di parabrezza intercambiabile. In questo modo è possibile fare un figurone con la telecamera.

È disponibile per l'acquisto al prezzo di 329 sterline, 349,99 dollari o 349 euro; per saperne di più, cliccate qui.

Scritto da Adrian Willings.