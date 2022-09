Come guardare Logi Play: L'evento di Logitech sul futuro del gioco e dello streaming

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech ha annunciato l'organizzazione di un evento speciale chiamato Logi Play che prevede la presentazione di prodotti, panel di settore e tanto intrattenimento.

Si tratta del primo evento Logi Play in assoluto, che secondo l'azienda si concentrerà sul "futuro del gioco e dello streaming".

Logi Play è guidato da Logitech G e Logitech for Creators. Ci aspettiamo quindi di vedere molte cose nuove ed entusiasmanti sia per i giocatori che per gli streamer.

Logitech ha dichiarato che saranno svelati "numerosi" nuovi prodotti e saranno presenti oltre 30 giocatori e creatori di contenuti, tra cui DanucD, Onscreen, Mr. Shibolet, PastelMusique, Florent Garcia, Djarii e LittleBigWhale.

Il Logi Play prenderà il via il 20 settembre a Berlino, in Germania. Il primo giorno è dedicato alla stampa, ma è possibile assistere ai vari eventi il secondo giorno.

Il 21 settembre Logi Play sarà trasmesso in diretta streaming per tutti. L'evento pubblico sarà visibile al pubblico a partire dalle ore

9:00 ora del Pacifico

12:00 ora orientale

17:00 BST (Regno Unito)

18:00 CET (Europa)

L'evento speciale di Logitech viene trasmesso in diretta streaming per tutti e si svolge sul canale Twitch dell'azienda. L'evento è condotto da Aaron "Medic" Chamberlain e Frankie Ward e presenta molti spunti di intrattenimento.

Per non perdere l'occasione, potete visitare la pagina ufficiale dell'evento Logi Play 2022 e registrarvi per ricevere un promemoria.

Scritto da Adrian Willings.