La tecnologia dei display flessibili di LG è realizzata con il materiale delle lenti a contatto

(Pocket-lint) - LG Display ha annunciato un diverso tipo di tecnologia per display estensibili, basata sullo stesso materiale di cui sono fatte le lenti a contatto.

In teoria, la nuova tecnologia consentirebbe alle aziende di applicare i display su quasi tutte le superfici e LG Display ne prevede l'utilizzo nei settori della moda, della mobilità e dei giochi.

LG Display è la divisione di LG che si occupa della produzione di display e ritiene di poter immettere sul mercato questa nuova tecnologia estensibile entro il 2024. Nella sua versione attuale, è costituita da uno schermo da 100ppi che parte da 12 pollici e si allunga fino a circa 14 pollici, anche se possiamo aspettarci che le dimensioni aumentino con il progredire dello sviluppo.

Essendo basato sullo stesso materiale delle lenti a contatto morbide, il display può essere arrotolato e attorcigliato, il che lo rende perfetto per l'uso in scenari in cui altre tecnologie di display pieghevoli potrebbero risultare problematiche. All'interno è composto da micro-LED di appena 40 micrometri o più piccoli, un altro aspetto che probabilmente cambierà nel tempo per consentire una migliore densità di pixel.

Per sapere dove finirà questa tecnologia, dovremo aspettare e vedere. Potrebbe assolutamente essere utilizzata per inserire gli annunci pubblicitari dove altrimenti non sarebbero adatti, ma tra gli usi più interessanti c'è l'applicazione sulle fiancate delle automobili, ad esempio. La stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per i telefoni e i tablet pieghevoli, se ritenuta superiore ai materiali utilizzati oggi. A tal fine, però, sarà probabilmente necessario un aumento della densità di pixel.

