(Pocket-lint) - Se avete sempre desiderato creare voi stessi come una Minifigure Lego, siete fortunati.

Lego ha lanciato una versione beta della sua Minifigure Factory, uno strumento online che offre un nuovo livello di personalizzazione per le Minifigure Lego.

La Minifigure Factory consente di combinare teste, copricapi, torsi, gambe e accessori.

Si può anche scegliere cosa stampare sul busto, selezionando diversi "elementi adesivi" e aggiungendo testo personalizzato.

L'editor di testo consente di scegliere tra sette font e di regolare con precisione le dimensioni e il posizionamento del testo.

Naturalmente, questi disegni saranno moderati per evitare l'uso di bestemmie, espressioni di odio e nomi di marchi di terze parti.

In precedenza, la creazione di una Minifigure personalizzata era possibile solo in alcuni negozi Lego, quindi i fan Lego saranno entusiasti delle possibilità di creazione online.

Purtroppo, però, c'è un problema: la beta è attiva solo per i clienti residenti negli Stati Uniti.

Se siete negli Stati Uniti, potrete creare la vostra figura personalizzata per soli 11,99 dollari, ma c'è un limite di una per famiglia.

Ci aspettiamo che il limite venga eliminato quando la Minifigure Factory uscirà dalla fase beta e Lego avrà una migliore comprensione della domanda e dei processi coinvolti.

Lo strumento dovrebbe essere disponibile anche in altre regioni in un secondo momento, ma Lego non ha detto quando. Speriamo che sia presto.

