Potrebbe arrivare un set Lego per Star Wars Jedi: Fallen Order

(Pocket-lint) - Una perdita abbastanza consistente dei prossimi set di Lego Star Wars ha rivelato un kit particolarmente interessante che apparentemente è in arrivo, uno per il droide compagno in Jedi: Fallen Order.

Il piccolo e vivace droide ti accompagna per la maggior parte del gioco d'azione in terza persona di Respawn e, secondo il sito tedesco PromoBricks , sta arrivando per il trattamento Lego con un set che offrirà 1.062 pezzi.

Apparentemente conterrà anche una singola minifigure, ma si prevede che questa sia del droide per una piastra espositiva, piuttosto che una versione di piccole dimensioni di Cal, il protagonista del gioco.

Ciò è supportato dall'inclusione di un modello di droide simile nel set N-1 Starfighter di Mandalorian, che mostra che Lego ha la forma modellata.

PromoBricks ha indicato che il set costerà € 99,99 quando uscirà e si aspetta che la data arrivi ad agosto, dall'elenco che è stato visto.

Il numero ID del kit è 75335BD-1, e sono quelle ultime tre lettere che hanno dato l'idea più ampia su quale sarà il soggetto.

Per i fan di Fallen Order questa è un'altra piccola buona notizia, con il lato più grande delle cose in arrivo all'inizio di quest'anno, quando EA ha confermato che un sequel del gioco è in sviluppo presso Respawn, che sta lavorando anche su altri progetti di gioco di Star Wars.

Scritto da Max Freeman-Mills.