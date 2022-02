Gli ultimi set di Star Wars di Lego sono perfetti per i fan di The Book of Boba Fett

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I Lego stanno passando una buona giornata: dopo l'annuncio di un nuovo set di Horizon Forbidden West Tallneck , ha anche tolto di dosso due nuovi set perfetti per chiunque abbia apprezzato Il libro di Boba Fett su Disney+.

Uno dei set è l'ideale per chi ama costruire astronavi, in quanto introduce la nuova nave scelta da Din Djarin: un caccia stellare N-1 che ha sostituito la sua nave dalle prime due stagioni del suo programma televisivo dopo che quella nave è stata distrutta.

È uno spettacolo familiare per i fan di The Phantom Menace, dove costituiva la maggior parte della flotta per il pianeta Naboo durante il film prequel.

Ottieni minifig di The Mandalorian con la sua spada oscura, insieme a Grogu e alcuni altri amici, e sembra una build divertente a 412 pezzi. Costerà € 59,99 o $ 59,99.

Inoltre, c'è la Sala del Trono di Boba Fett , un luogo familiare che apparteneva a Jabba the Hutt ma è sotto una nuova gestione in The Book of Boba Fett.

Ha un divertente cast di personaggi dello spettacolo con cui puoi riempirlo e comprende 732 pezzi, al costo di € 99,99 o $ 99,99. Anche il fedele sostenitore della serie Bib Fortuna è ancora in giro, nel caso in cui tu abbia bisogno di un cattivo residente.

Puoi ordinarli entrambi direttamente da Lego ora, seguendo i link che abbiamo incorporato sopra!

Scritto da Max Freeman-Mills.