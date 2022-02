Lego svela un set di Horizon Forbidden West Tallneck

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lego ha svelato un nuovo ed entusiasmante set da costruire ed esporre dal mondo di Horizon Forbidden West, che comprende uno degli iconici Tallnecks del gioco, enormi dinosauri robotici che si estendono sopra il limite del bosco e permettono all'eroina Aloy di mappare l'area circostante.

Il Tallneck sarà alto 13,5 pollici e, nonostante sembri abbastanza pulito all'esterno, è comunque composto da 1.222 pezzi, quindi non sarà una costruzione particolarmente semplice dall'aspetto delle cose.

Il set include anche una minifig di Aloy da affiancare alla macchina, oltre a un po' di flora e un'altra macchina più piccola che in realtà è piuttosto carina in confronto.

Se sei un fan di Lego e della serie Horizon, tuttavia, questo potrebbe essere un momento emozionante: dovrai sperare che Lego stia solo aprendo le porte qui, a un elenco più ampio di altre potenziali macchine e luoghi in cui potrebbe produrre set per.

Parlando del set, Isaac Snyder, Designer presso il LEGO Group, ha dichiarato: "Il team di Guerrilla è incredibilmente appassionato del mondo di Horizon Forbidden West ed è stato di grande aiuto nel garantire che fossimo in grado di creare una rappresentazione autentica in forma LEGO. Grazie alla nostra stretta collaborazione siamo stati in grado di includere riferimenti a tutti gli aspetti più iconici di Horizon Forbidden West, da macchine incredibili, rovine misteriose, tribù uniche e paesaggi mozzafiato".

Il set dovrebbe uscire a maggio 2022 e costerà £ 69,99, € 79,99 o $ 79,99 a seconda di dove lo stai acquistando.

Scritto da Max Freeman-Mills.