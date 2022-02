Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tenere le teste dei tuoi nemici come trofei potrebbe essere un po' barbaro, ma mantenere le versioni Lego dei caschi dei tuoi personaggi preferiti va bene, secondo noi. Anche questa è una fortuna, dal momento che Lego ha appena presentato una serie di nuovi set di caschi che puoi preordinare ora.

Le tre aggiunte sono Din Djarin , altrimenti noto come The Mandalorian, l'iconico casco da pilota di Luke Skywalker e il volto minaccioso di un Dark Trooper , con i suoi minacciosi occhi rossi.

Ciascuno è una build più complessa di quanto potrebbe sembrare a prima vista, replicando attentamente i contorni e le curve del casco in questione per assicurarsi che appaia il più vicino possibile alla versione reale dello stesso copricapo.

È probabile che l'elmo del Mandaloriano sia una scelta popolare, visto l'enorme successo sia del suo programma televisivo che delle sue più recenti apparizioni in Il libro di Boba Fett su Disney+.

Ci piace particolarmente l'aspetto dell'elmo di Luke, tuttavia, con il sottogola e molti dettagli usciti direttamente dai film: è solo un peccato che tu non sia in grado di implementare personalmente un sistema di targeting automatico, quindi scegli di ignorarlo in favore della forza.

Si uniscono ai tre caschi esistenti, che sono Darth Vader, uno Scout Trooper e Boba Fett, per creare una gamma di opzioni piuttosto eccellente. Ciascuno costerà £ 54,99 o $ 59,99 e può essere preordinato ora dal Lego Store , prima del lancio effettivo il 1 marzo 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.