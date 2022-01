Il nuovo set Globe di Lego ti consente di costruire il mondo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lego ha lanciato un altro set immaginato dai fan chiamato The Globe, e sembra esattamente come immagineresti un globo fatto da Lego.

Ha un design a globo vintage ed è costruito interamente con mattoncini Lego , 2585 dei quali per la precisione. Quando è completamente costruito misura 30 cm di lunghezza, 26 cm di larghezza e 40 cm di altezza, il che lo rende una corporatura relativamente grande.

Il set combina i tradizionali mattoncini Lego con elementi Technic interni che aiutano a creare la forma rotonda del globo. Gira anche, grazie a un asse realizzato con pezzi Technic.

Ha tessere che si illuminano al buio con i nomi di tutti i principali oceani e continenti, quindi emani un bagliore sottile in qualsiasi stanza in cui i livelli di luce diminuiscono. Per favore, la base presenta una targhetta "The Earth". Ed è personalizzabile, quindi puoi aggiungere i tuoi piccoli dettagli se lo desideri.

Lego lo definisce una "costruzione rilassante", suggerendo che non è il più tecnico che sia mai stato realizzato, ma con il numero di pezzi e l'enorme scala, è ancora stato valutato come un prodotto 18+.

The Globe è l'ultimo set uscito dalla piattaforma Ideas che consente ai fan di creare e votare nuove idee di build. Con un numero sufficiente di voti, i set vengono trasformati in un set ufficiale che verrà messo in vendita. I set lanciati in precedenza includono il set Friends Central Perk, la classica build per macchina da scrivere e casa da solo.

Il set Lego The Globe sarà disponibile per l'acquisto dal 1 febbraio e costerà £ 174,99.

Scritto da Cam Bunton.