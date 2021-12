Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lego ha introdotto un set Technic chiamato BMW M 1000 RR .

Il set in scala 1:5 comprende 1.920 pezzi, tra cui un cambio a tre velocità completamente funzionante, nonché sospensioni anteriori e posteriori, un parabrezza stampato e tre diverse opzioni di cruscotto. Il set include anche un cavalletto da corsa e una piastra di visualizzazione. Sarà venduto al dettaglio per $ 229,99 / € 199,99 / £ 174,99.

È una replica fedele della moto campione in pista, il risultato diretto di una partnership tra Lego Technic e BMW Motorrad. Tieni presente che le bici progettate dalla BMW "M" sono sinonimo di motorsport, tanto da sembrare universalmente adorate dalla comunità ciclistica.

Il nuovo set di Lego è quindi progettato per onorare il prodotto reale, offrendo ai fan uno sguardo sui processi di produzione della BMW. In una dichiarazione, Lego ha dichiarato: "È stato così divertente entrare sotto la pelle di un modello così significativo... Siamo fiduciosi che la nostra versione LEGO Technic sia vincente come il suo omonimo nella vita reale". Nel frattempo, BMW ha affermato che il nuovo modello Technic è un prodotto "allavanguardia" sia della BMW che del team Lego Technic.

Il set BMW M 1000 RR sarà disponibile presso i negozi Lego e sul sito web di Lego il 1° gennaio 2022. Atterrerà in altri rivenditori dal 1° marzo.