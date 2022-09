La scheda grafica Arc A770 di Intel è in arrivo ed è destinata a competere con la Nvidia RTX 3060

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver recentemente presentato la sua 13a generazione di CPU, Intel ha ora dichiarato che la sua GPU di punta Arc A770 sarà disponibile dal 12 ottobre.

Con un prezzo competitivo di soli 329 dollari, la scheda Intel Arc A770 sembra destinata a competere con la RTX 3060 di Nvidia. Anche se Nvidia potrebbe aver appena rivelato la sua nuova serie RTX 40, si tratta comunque di un obiettivo audace e potenzialmente un'ottima opzione per i giocatori di PC alla ricerca di una GPU economica per il proprio impianto di gioco.

Durante l'evento Intel Innovation, Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha parlato dei prezzi delle schede grafiche e di ciò che Intel intende fare al riguardo:

"Da molto tempo vediamo che il prezzo delle GPU si aggira tra i 200 e i 300 dollari, ma negli ultimi anni sono diventate super costose... Dovreste essere frustrati, perché state perdendo terreno come comunità di videogiocatori, e oggi stiamo cercando di risolvere questo problema".

L'azienda ha anche dichiarato di essere "impegnata a riportare l'equilibrio tra prezzo e prestazioni per i giocatori con la famiglia grafica Intel Arc".

Ci aspettiamo quindi di vedere in futuro GPU dal prezzo più competitivo. Questo dovrebbe fornire risultati interessanti per i giocatori che negli ultimi due anni hanno dovuto fare i conti con i bagarini che facevano lievitare i prezzi e con la mancanza di disponibilità di schede grafiche.

Intel sostiene che la GPU Intel Arc A770 fornirà prestazioni "convincenti" nella creazione di contenuti e nei giochi a 1440p. Le specifiche includono fino a 16 GB di memoria GDDR6, una velocità di clock di 2100 MHz e 32 core Xe.

Abbiamo già visto cosa può offrire una tale potenza in termini di prestazioni:

Si sostiene addirittura che la GPU Arc A770 sia in grado di superare la Nvidia RTX 3060 a 1080p in alcuni giochi in ray-tracing e in alcuni casi potrebbe anche ottenere le stesse prestazioni della RTX 3070 a 1440p. Tutto questo sarà supportato anche dalla tecnologia Xe Super Sampling di Intel, quindi non vediamo l'ora di vedere cosa succederà.

Scritto da Adrian Willings.