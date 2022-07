Le schede grafiche Intel Arc non supporteranno nativamente l'HDMI 2.1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Intel rilascia sempre più informazioni sulle sue schede grafiche Arc. Di recente ha presentato la GPU Intel Arc 750 e ha mostrato alcune delle sue capacità.

Ora l'azienda parla di ciò che non può fare. Una di queste cose è il supporto nativo dell'HDMI 2.1. Anche se le GPU di Intel supporteranno HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0, non ci sarà un supporto standard per il più recente standard HDMI. Almeno per i partner delle schede.

Ciò significa che se si acquista una GPU Intel Arc tramite un altro produttore di schede, non si avrà necessariamente HMDI 2.1. A meno che il partner della scheda o il costruttore del portatile non sia in grado di convertire l'uscita DisplayPort in HDMI 2.1.

Questo non è necessariamente un problema quando si utilizza un monitor da gioco, ma se si sta giocando su un grande schermo televisivo si potrebbe disporre solo di HDMI e si ha davvero bisogno di HDMI 2.1 per giocare a 4K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Nonostante ciò, Intel ha dichiarato che supporterà l'HDR e la frequenza di aggiornamento variabile come standard. Inoltre, convaliderà oltre 100 dei migliori schermi da gioco per garantire ai giocatori un'esperienza eccellente.

Ora disponiamo di una discreta quantità di informazioni sulle prossime GPU Intel, ma non abbiamo ancora notizie ufficiali su quando saranno disponibili per l'acquisto.

Scritto da Adrian Willings.