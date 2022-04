Intel ha accidentalmente fatto trapelare dati sulla sua scheda grafica di punta Arc

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alla fine di marzo Intel ha lanciato le sue prime schede grafiche discrete . A partire dalle GPU mobili per laptop con la promessa di GPU desktop dedicate in arrivo in estate.

Come parte dell'annuncio, l'azienda ha pubblicato diversi video che mostrano vari aspetti delle schede grafiche. Ciò includeva un video che mostrava il controllo dell'arco .

Arc Control è un software progettato per accompagnare l'offerta Intel Graphics ed è simile al software GeForce Experience di Nvidia. In sostanza, ciò offre agli utenti un facile accesso ai driver grafici più recenti, ai dati sulle prestazioni per il sistema dell'utente e a uno studio di trasmissione per lo streaming sulla tua piattaforma preferita.

È la scheda delle prestazioni che è la più interessante qui.

Durante il video (a circa 29 secondi) Intel ha mostrato un breve assaggio di quel monitoraggio e sembrava mostrare i dati per una scheda grafica di fascia alta inedita. 3DCenter ha confrontato i dati e afferma che la velocità di clock e il consumo energetico sono troppo elevati per una GPU mobile.

Nella sezione "Monitoraggio delle prestazioni dal vivo" è possibile visualizzare varie statistiche di interesse. Innanzitutto la GPU funziona al 99,57% di utilizzo e assorbe 175 watt di potenza. In secondo luogo, il clock della GPU è di 2.250 MHz e il clock della VRAM è di 1.093 MHz.

Sulla base di questi dati si suggerisce che la GPU sia probabilmente più potente della Radeon RX 6700 XT ma circa il 20% in meno rispetto alla Nvidia GeForce RTX 3070 Ti . Tuttavia, sembra avere il 60% in più di potenza del tensore, il che potrebbe essere molto utile per l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale Xe Super Sampling (XeSS) di Intel.

Questa è tutta speculazione a questo punto ovviamente e poiché si basa su una visione molto breve dei dati di monitoraggio, deve essere presa con le pinze. Bisognerà aspettare l'estate per saperne di più.

Scritto da Adrian Willings.