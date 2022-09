Il mazzo di vinili degli Swedish House Mafia di Ikea sarà disponibile da ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Cosa si ottiene incrociando il gruppo musicale Swedish House Mafia con un'azienda svedese di prodotti per la casa?

Si tratta del giradischi Obegränsad alimentato via USB-C, il primo giradischi Ikea ad essere commercializzato.

Il giradischi ha un bel design minimalista ed è disponibile in una finitura completamente nera.

Come ci si può aspettare da Ikea, il prezzo è ragionevole e, quando arriverà in ottobre, sarà di 159,99 dollari.

Anche se, a quanto pare, non richiederà un'operazione di auto-assemblaggio come quella tipica di un acquisto Ikea.

Il marchio ha presentato il giradischi per la prima volta a giugno e fa parte di una più ampia collezione Obegränsad.

La collezione completa comprende vari altri pezzi neri minimalisti come una poltrona, una scrivania, una lampada a LED e un portadischi.

Nel 2018 Ikea aveva previsto di lanciare un giradischi in collaborazione con Teenage Engineering, un altro marchio con forti legami con la Swedish House Mafia.

Purtroppo, però, il prodotto non ha mai raggiunto la vendita generale. Questa volta, invece, sembra che sarà possibile ritirare il piatto.

Ikea non ha rivelato molti dettagli sul giradischi Obegränsad, ma sappiamo che è alimentato da USB-C, è dotato di una cartuccia sostituibile ed è compatibile con l'altoparlante Bluetooth Eneby del marchio attraverso una connessione cablata.

A causa della forma unica, non sembra avere un coperchio antipolvere, e questo probabilmente scoraggerà alcuni appassionati. Per il resto, si tratta di un promettente deck in vinile con un'ottima estetica.

Scritto da Luke Baker.