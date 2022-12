Il simpaticissimo robot di Hyundai potrebbe consegnarvi la prossima colazione in albergo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hyundai ha annunciato l'impiego di un robot come addetto alle consegne alberghiere presso il Rolling Hills Hotel, con la possibilità di testare anche la consegna di ordini di cibo online.

Il piccolo robot, chiamato Plug & Drive (PnD), è dotato di una tecnologia di guida autonoma integrata di Hyundai e farà parte di un servizio pilota presso l'hotel. Ma la consegna di asciugamani freschi e del servizio in camera non è l'unica cosa che il robot sarà in grado di fare. Secondo un comunicato stampa, Hyundai sperimenterà anche un robot per il servizio di consegna di cibo che raccoglierà gli ordini dei ristoranti e li consegnerà alle porte dei clienti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

E sì, c'è anche un video!

Come tutti i buoni robot, Hyundai afferma che questo sarà in grado di riconoscere i clienti e di gestire gli ascensori al volo, raggiungendo così gli ospiti dell'hotel che si trovano su altri piani.

Il Rolling Hills Hotel è solo una delle aziende che partecipano a un nuovo programma pilota. Utilizza il robot per il servizio in camera la sera, consegnando cibo, bevande e altri servizi. Gli ordini vengono effettuati tramite un'app e vengono anche monitorati in tempo reale.

Tutto sommato, l'idea è impressionante e chi potrebbe resistere a dare un abbraccio e un ringraziamento a questo oggetto dopo aver consegnato il proprio McDonald's alle 3 del mattino?

Noi no!

Scritto da Oliver Haslam.