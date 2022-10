HyperX ProCast è un microfono XLR destinato agli streamer e ai creatori di contenuti.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La linea di microfoni di HyperX è già molto popolare tra i creatori di contenuti e gli streamer. In particolare il fantastico HyperX Quadcast S RGB.

Ora l'azienda ha svelato il suo primo microfono a condensatore XLR e promette una qualità di acquisizione di livello professionale per prestazioni audio di alta qualità. Ideale per chi vuole migliorare la qualità dei propri stream, video, podcast e altro ancora.

Il microfono HyperX ProCast vanta una capsula a condensatore a diaframma largo (1 pollice) con filettatura d'oro e uno schema polare cardioide che aiuta a concentrarsi sulla voce e a creare un audio con un suono vibrante.

Il ProCast ha anche un design familiare che ricorda chiaramente quello dei suoi precedenti microfoni più popolari. Tra questi, il supporto antivibrazioni incorporato con il classico design a cinghia rossa. È inoltre dotato di un filtro pop in metallo HyperX Shield staccabile per ridurre i rumori e gli scoppiettii e garantire un'acquisizione audio più chiara.

Risposta in frequenza 20Hz~20kHz

Sensibilità 38± 3dBV (1V/Pa a1kHz)

Livello sonoro massimo in ingresso 140dBSPL (THD 1%@1kHz)

Rumore (RMS) -118dBV (ponderazione A)

Rapporto segnale/rumore 75dB

I controlli hardware integrati includono un PAD da -10 dB per gestire l'audio ad alto volume e un filtro passa-alto da 80 Hz per rimuovere le frequenze basse.

Naturalmente, per controllarlo è necessaria un'interfaccia XLR come TC Helicon GoXLR o Rodecaster Pro II, ma per il resto ci si può aspettare un audio fantastico in un pacchetto elegante.

L'HyperX ProCast è in vendita al prezzo di 249,99 dollari e sarà disponibile da ottobre.

