(Pocket-lint) - Le telecamere da cruscotto possono essere molto utili in caso di incidente, ma la Garmin Dash Cam Live va oltre, registrando ciò che accade 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e salvandolo su cloud.

Le dash cam sono storicamente utili quando si ha un incidente e si deve sapere a chi dare la colpa, ma di solito sono utili solo quando si è in movimento. La Garmin Dash Cam Live è diversa grazie alla sua connessione LTE sempre attiva. Una volta configurata, gli automobilisti possono tenere sotto controllo il proprio veicolo anche quando non sono al volante.

La telecamera stessa supporta la registrazione a 1440p e ha un campo visivo di 140 gradi, per cui si dovrebbe sempre avere una buona visione di ciò che sta accadendo. Garmin Clarity HDR dovrebbe inoltre garantire che i proprietari di auto possano vedere cosa succede sia nelle giornate più luminose che nelle notti più buie.

Garmin afferma che i filmati salvati vengono automaticamente archiviati online per 24 ore e sono accessibili tramite l'applicazione per smartphone Garmin Drive. Inoltre, la videocamera è sempre accesa e in funzione, per cui non vi perderete mai nulla.

L'impressionante Dash Cam Live è ora disponibile negli Stati Uniti e ha un prezzo di vendita consigliato di 399,99 dollari. Tuttavia, per poter utilizzare le funzionalità di registrazione e di always-on è necessario un abbonamento LTE attivo, quindi è bene tenerlo a mente quando si valuta il prezzo. I piani partono da 9,99 dollari al mese, ma è necessario il piano Advanced LTE da 19,99 dollari se si desidera la conservazione per 30 giorni.

Scritto da Oliver Haslam.