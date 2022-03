Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel 2021, Meta ha rivelato di aver collaborato con Ray-Ban per creare degli occhiali intelligenti. Soprannominati Ray-Ban Stories, quegli occhiali erano inizialmente disponibili solo negli Stati Uniti, Australia, Canada, Irlanda, Italia e Regno Unito.

Gli eleganti occhiali intelligenti erano ovviamente popolari, poiché ora la società ha annunciato che porterà Ray-Ban Stories in più paesi europei tra cui Spagna, Austria, Belgio e Francia. La Francia deve aspettare fino al 14 aprile, ma le altre regioni possono ora acquistare Ray-Ban Stories online direttamente e tramite negozi selezionati.

Se non lo sai già, le storie di Ray-Ban sono progettate per aiutarti a catturare il mondo che ti circonda e rimanere "presente" allo stesso tempo tenendo il telefono nascosto in tasca.

Questi occhiali intelligenti racchiudono due fotocamere integrate da 5 MP insieme a un array audio a tre microfoni, così puoi scattare foto e video a mani libere, nonché effettuare e ricevere chiamate. Secondo Meta, le persone hanno utilizzato Ray-Ban Stories per tutti i tipi, incluso il paracadutismo, l'acquisizione di frammenti di festival musicali e la condivisione dei loro viaggi.

Ora, l'azienda non solo rende gli occhiali disponibili a più persone, ma migliora anche le funzionalità.

Per cominciare, ora sarai in grado di catturare più video. In precedenza, le storie di Ray-Ban erano limitate alla registrazione di 30 secondi di filmati. Ad aprile, Meta afferma che sarai in grado di registrare per il doppio (60 secondi) modificando le impostazioni nell'app Facebook View.

Allo stesso tempo, gli aggiornamenti consentiranno agli utenti di utilizzare i comandi vocali anche in francese e italiano.

Il lancio di aprile vedrà anche l'opzione di più combinazioni di colori. Quindi ne avrai di più tra cui scegliere. Questi includeranno Round Shiny Black con Grey Transitions, Round Shiny Black con Brown Transitions, Wayfarer Matte Black con Grey Transitions e Wayfarer Shiny Black con Brown Transitions. Questo porterà il totale fino a 28 varianti tra cui scegliere.

Scritto da Adrian Willings.