La webcam di Elgato è la prima al mondo con supporto al 4K60

(Pocket-lint) - Elgato ha annunciato quello che, a suo dire, è il primo al mondo a supportare la risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo, al prezzo di 399,99 dollari.

Ma non è solo il prezzo a essere elevato. L'ultimo prodotto di Elgato è molto grande, sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda l'offerta. Abbiamo visto altre webcam offrire una risoluzione 4K, ma di solito sono limitate a 30 fotogrammi al secondo. Non è questo il caso: i 60 fotogrammi al secondo offerti dalla Facecam Pro si traducono in flussi e videochiamate più fluidi per tutti.

Altre caratteristiche che contribuiscono a giustificare il prezzo elevato sono la possibilità di scegliere tra la modalità di messa a fuoco automatica e manuale a seconda della situazione. Elgato sostiene inoltre che la Facecam Pro può mettere a fuoco a soli 3,9 pollici, perfetta per lo streaming del viso in spazi ristretti. L'azienda promette quello che definisce un controllo simile a quello di una DSLR delle impostazioni della fotocamera, come il campo visivo, l'esposizione e il bilanciamento del bianco, per coloro che amano questo genere di cose.

Streaming tramite un'app che non supporta ancora il 4K60? Elgato afferma inoltre che il suo "algoritmo avanzato" trasformerà i video 4K in filmati super super a 1080p. Il lato negativo è che non c'è un microfono incorporato, quindi dovrete occuparvene voi stessi.

La Facecam Pro si collega al vostro impianto tramite il cavo USB-C a USB-C fornito nella confezione, il che significa che tutto ciò che dovete fare è trovare un posto abbastanza robusto per montarla. Probabilmente dovreste iniziare a farlo ora: la Elgato Facecam Pro è disponibile per essere ordinata immediatamente.

Scritto da Oliver Haslam.