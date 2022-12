Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'asciugacapelli Dyson Supersonic si è rivelato estremamente popolare nel periodo natalizio, come regalo per chi tiene molto alle proprie follicole. Tuttavia, in genere si colloca nella fascia più costosa del mercato e, con il Black Friday ormai alle spalle, potreste rimpiangere di non aver fatto acquisti per ottenere uno sconto.

Non temete, il rivenditore britannico Currys ha un'offerta speciale solo per i prossimi giorni: l'asciugacapelli Dyson Supersonic nella classica combinazione di colori ferro e fuscia è disponibile con uno sconto di 50 sterline.

Risparmiate 50€ sull'asciugacapelli Dyson Supersonic Se acquistato da Currys prima della fine del gioco, domenica 4 dicembre 2022, l'asciugacapelli Dyson Supersonic ha uno sconto del 15%. Di solito costa 329,99€, ora solo 279,99€. Visualizza offerta

L'asciugacapelli Dyson funziona in modo simile ai suoi ventilatori senza pale. Ha un motore che funziona a 110.000 giri al minuto e un design a fori senza schienale in cui l'aria viene riscaldata e spinta attraverso il manico. Sono inoltre disponibili numerosi accessori, diversi dei quali sono contenuti nella confezione d'acquisto.

Nella nostra recensione su Pocket-lint, gli assegniamo cinque stelle e diciamo che è "tutto ciò che ci si aspetterebbe da un asciugacapelli se le possibilità di crearne uno fossero illimitate. Ha un aspetto fantastico, asciuga i capelli in tempi doppiamente rapidi e ha l'etica del design di una Mercedes e di una BMW messe insieme".

Aggiungiamo che "è un oggetto straordinario".

L'unica nostra piccola lamentela è stata la spesa, che è un problema minore con questa grande offerta di Currys.

Ricordate però che l'offerta scade questa domenica, quindi dovrete decidere in fretta.

