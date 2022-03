Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dyson ha annunciato la prossima generazione della sua eccellente styler Airwrap , con tre nuovi accessori che dovrebbero rendere lo styling dei capelli ancora più efficiente.

L'originale Dyson Airwrap è stato lanciato nel 2018 ma, come l'asciugacapelli Dyson Supersonic , i primi utenti non si perdono i progressi tecnologici realizzati da Dyson, con i tre accessori compatibili anche con il modello di prima generazione e disponibili per l'acquisto separatamente.

I tre accessori includono canne Airwrap che consentono di cambiare la direzione del flusso d'aria tra orario e antiorario ruotando la parte superiore della canna. In precedenza dovevi cambiare completamente le canne quando arrivavi dall'altra parte della testa, quindi le nuove canne dovrebbero ridurre il tempo di styling e renderlo più facile in generale.

Dyson

Le nuove botti sono disponibili in opzioni da 30 mm, 40 mm, 20 mm di lunghezza, 30 mm di lunghezza e 40 mm di lunghezza e, come le botti originali, utilizzano il flusso d'aria Coanda per attirare i capelli e avvolgerli attorno alla canna, rendendo l'arricciatura dei capelli un gioco da ragazzi.

La seconda aggiunta di accessori è un essiccatore lisciante Coanda che sembra combinare le canne dell'Airwrap con l'accessorio Supersonic Flyaway. L'idea è di usarlo per portare i capelli da bagnati a umidi in modalità pre-stile prima di passare alla modalità lisciante per nascondere quei capelli svolazzanti e dare ai tuoi capelli un piccolo movimento alle estremità per un aspetto asciugato.

Infine, sono disponibili nuove spazzole compatte e morbide per Airwrap con un flusso d'aria Coanda migliorato che attira e allinea i capelli per un risultato più liscio e liscio.

Il multi-styler Dyson Airwrap di nuova generazione è disponibile da fine marzo e costerà £ 479,99 . Per coloro che già possiedono un Airwrap, puoi aggiornare il tuo set per includere i nuovi allegati per £ 149,99.

Scritto da Britta O'Boyle.