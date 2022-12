Un leak mostra che il drone Mini 3 di DJI, dal costo contenuto, è a pochi giorni di distanza

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non ci vorrà molto prima che gli acquirenti attenti al budget possano mettere le mani sulla versione non-pro del drone Mini 3, con alcune unità già sugli scaffali.

L'uscita del drone è già stata annunciata per il 9 dicembre, ma finora non è stata confermata al 100% da DJI. Tuttavia, alcune persone negli Stati Uniti hanno già iniziato a vedere il drone nei negozi locali al prezzo di 859,99 dollari per la combinazione Fly More.

Ciò suggerisce sicuramente che il rilascio è dietro l'angolo e sembra sempre più improbabile che ci sia una grande presentazione. Piuttosto, sembra ormai probabile che DJI si limiti a rilasciare questo prodotto tramite un comunicato stampa.

Quindi, negli Stati Uniti il prezzo del fly more combo sarà di 860 dollari. Rilascio imminente. Forse nemmeno una presentazione. https://t.co/okOqNeKaQo- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) 3 dicembre 2022

Sebbene non si possa negare che 860 dollari non siano economici, si tratta comunque di una proposta migliore per molti rispetto ai 1.098 dollari che gli amanti dei droni devono spendere per accedere alla combo Mini 3 Pro Fly More.

La combinazione Fly More significa che gli acquirenti del Mini 3 riceveranno tre batterie, ma come ci si aspetterebbe, mancano alcune caratteristiche del Mini 3 Pro. Sembra che non ci siano sensori di ostacoli frontali e il raggio d'azione di 10 km è meno impressionante rispetto alle 12 miglia che può vantare il grande Pro.

Dato che DJI dovrebbe annunciare ufficialmente questo dispositivo tra pochi giorni, possiamo aspettarci di saperne di più su ciò che può o non può fare.

Scritto da Oliver Haslam.