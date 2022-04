DJI presenta il microfono, un clip-on da $ 329 con touchscreen

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - DJI, noto soprattutto per i suoi droni , ha un nuovo prodotto: il Mic.

Il microfono è un clip-on wireless che offre acquisizione audio a 24 bit, 48 KHz fino a una distanza di 820 piedi. Presentato come il primo sistema di registrazione audio dedicato di DJI, il microfono può emettere tramite un jack da 3,5 mm, Lightning e USB-C. Dispone di due trasmettitori, ciascuno con microfoni incorporati. Entrambi supportano l'audio omnidirezionale, che secondo DJI è l'ideale per interviste a più persone o operazioni di "piccolo studio".

"Con DJI Mic, ora puoi registrare facilmente un audio che corrisponde alla qualità dei tuoi video", ha affermato DJI nel suo annuncio. "È l'ideale per i creatori che desiderano ottenere un vantaggio ed elevare i propri contenuti a un livello superiore. Offre una qualità del suono eccezionale e la registrazione a doppio canale a distanze fino a 250 metri. Accendi, connetti e registra un audio cristallino sul andare."

Se ti interessa qualcosa di tutto ciò, il microfono è ora disponibile negli Stati Uniti. Ma costa $ 329 . È parecchio, anche se questo non è il tipico microfono a clip . È un intero sistema ricco di funzionalità premium.

Migliora il tuo audio con DJI Mic.



Basta accendere, collegare e registrare un audio cristallino mentre sei in movimento, perfetto per qualsiasi creatore.



Disponibile per l'ordine negli Stati Uniti ora: https://t.co/HYRBM1LOAH pic.twitter.com/n67MRd4Fva — DJI (@DJIGlobal) 4 aprile 2022

Ad esempio, il microfono offre regolazioni della sensibilità da -12dB a +12dB, nonché un guadagno variabile, e ha un accessorio peloso per ridurre le interruzioni ambientali come il vento. Altre caratteristiche includono fino a 14 ore di memoria integrata e fino a 15 ore di durata della batteria. Il sistema include anche un touchscreen per accedere facilmente alla selezione dei canali e alle impostazioni di input/output.

Sono disponibili anche una clip posteriore integrata e magneti a clip, per collegare comodamente il microfono a qualsiasi cosa desideri.

